Verbeteren IB-aangifte wordt makkelijker

Fiscaal dienstverleners kunnen met ingang van 1 oktober een al ingediende IB-aangifte eenvoudiger verbeteren. Het is een aanpassing waarmee de Belastingdienst fiscale processen makkelijker wil maken.

De vereenvoudiging van de werkwijze is een resultaat van recente besprekingen van het Digicom- en Beconoverleg. Voor burgers is de werkwijze in 2018 al aangepast.

Geen bezwaar, maar verzoek

De Belastingdienst neemt aanvullingen of wijzigingen die financieel dienstverleners na de definitieve aanslag indienen, per 1 oktober in behandeling als een verzoek.

Nu behandelt de fiscus verbeteringen nog als bezwaar. Komt er een aanvulling of wijziging op de al ingediende aangifte, dan vermindert de Belastingdienst de aanslag voortaan ambtshalve. Wordt de aanvulling niet of deels gevolgd, dan volgt een voor bezwaar vatbare beschikking.

Met de nieuwe werkwijze wil de fiscus bewerkstelligen dat de bezwaar- en beroepsprocedure alleen wordt gebruikt als er echt sprake is van een inhoudelijk geschil. En dat is nog niet het geval als iemand een aanvulling doet om de IB-aangifte te verbeteren.

Bron: SRA

