Yuki, DizzyData en Comandi organiseren The Yuki Company Conference

Yuki, DizzyData en Comandi organiseren op 4 november aanstaande The Yuki Company Conference 2019. Tijdens dit event voor accountants wordt inzicht gegeven in customer happiness, robotic accounting, business analytics reporting en de nieuwste digitale business modellen.

The Yuki Company Conference (#TYCC19) is gevuld met expert panels, product roadmaps, en sprekers als Olympisch sportcoach Marc Lammers, trendwatcher Sander Duivestein en winstadviseur Femke Hogema. Het thema van de dag, Happiness is back in business!, komt in alle sessies terug.

Het doel van TYCC19 is om moderne accountants kennis en inzichten mee te geven om de volgende stap in hun business te kunnen zetten. Marc Lammers vertelt hoe je van goed naar goud gaat door samenwerking en teamwerk naar het volgende niveau te tillen. Sander Duivestein legt uit hoe snelle technologische ontwikkelingen het bedrijfslandschap aan het transformeren zijn. En hoe een accountantskantoor een succesvolle toekomst tegemoet kan gaan. Femke Hogema gaat in haar bijdrage inop de rol van de toekomst voor moderne accountants: die van winstadviseur.

Bezoekers kunnen zelf hun programma samenstellen in de speciaal voor het event gemaakte app.

De TYC Conference 2019 vindt plaats op 4 november in de Jaarbeurs Utrecht. Meer informatie en inschrijven.