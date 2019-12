Investeerders willen meer aandacht voor klimaatrisico’s bij big four

Een groep van 29 investeerders, waaronder Aegon Asset Management en NN Investment Partners, heeft een brief gestuurd aan de Britse vestigingen van KPMG, Deloitte, PwC en EY. De kern van de boodschap is dat controlerend accountants scherper oog moeten hebben voor klimaatrisico’s.

De brieven zijn al in januari van dit jaar verstuurd, maar nu openbaar gemaakt. ‘Wij verwachten dat controlerend accountants ervoor zorgen dat materiële klimaatrisico’s onderdeel worden van de jaarrekeningen, samen met meer gedetailleerde informatie in de verslagen voor de aandeelhouders, zoals aanbevolen door de Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).’ De briefschrijvers willen de verzekering dat klimaatrisico’s standaard onderdeel worden van de audit. ‘Als u dat niet kunt garanderen, kunt u ons dat dan laten weten en uitleggen waarom dat zo is?’

Klimaatrisico onderbelicht

Initiatiefnemer is vermogensbeheerder Sarasin & Partners, die in 2016 al eens een oproep deed bij de IASB om klimaatrisico’s op de agenda te zetten. ‘Nu de wereld de CO2-uitstoot terugdringt, worden bedrijven zich ervan bewust welke potentiële problemen op hen afkomen. Toch laten maar weinig ondernemingen die risico’s terugkomen in hun financiële verslagen. Slechts een enkeling gaat in het jaarverslag in op de mate waarin het bedrijf kan worden geraakt door de fysieke gevolgen van de klimaatverandering. Dat moet veranderen.’