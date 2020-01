Data en digitaal centraal bij DNB

Het toezicht van DNB gaat meer op data gebaseerd worden met behulp van digitale technieken, laat de toezichthouder weten in het toezichtsplan voor 2020. ‘Daarom gaan we intensiever met de sector samenwerken om meer kennis op te bouwen over de impact en de kansen van technologische vernieuwingen.’

Die samenwerking is eind vorig jaar vormgegeven in het nieuw opgerichte Innovatieforum, waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en betaalinstellingen samenwerken. Digitalisering en nieuwe technologieën maken nieuwe producten en diensten mogelijk. ‘Zowel nieuwe als bestaande partijen moeten daar snel en adequaat op reageren. De ontwikkelingen gaan heel snel. Instellingen moeten in deze dynamische omgeving prioriteit geven aan zorgvuldige bescherming, governance en de kwaliteit van data’, aldus DNB.

Banken moeten data meer aandacht geven

Dat geldt met name voor banken, schetst de toezichthouder in het rapport ‘Veranderen voor vertrouwen’. ‘De komst van nieuwe partijen en de intrede in het datatijdperk maken de markt uitdagender. Banken en andere partijen moeten in deze dynamische omgeving prioriteit geven aan zorgvuldige bescherming, governance, optimale benutting en de kwaliteit van data. DNB gaat financiële instellingen daar nadrukkelijker op aanspreken.’

Om het publieke vertrouwen te behouden is meer aandacht nodig voor data, geeft de toezichthouder aan. ‘In enquêtes geven consumenten aan groter vertrouwen in banken te hebben dan in technologiebedrijven als het gaat om het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens. Nederlandse consumenten hechten zeer aan zorgvuldige omgang met hun persoonsdata. Dit legt daarmee ook een zwaardere plicht bij banken om deze vertrouwensrelatie te behouden. Met de komst van PSD2 is geregeld dat consumenten expliciet toestemming moeten geven als ze betaaldata willen delen met derden. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarbij toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tegelijkertijd is ook alertheid vanuit DNB wenselijk, omdat onzorgvuldig of ongewenst gebruik van data het vertrouwen van het publiek negatief beïnvloedt.’

DNB gaat financiële spelers aanspreken op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van hun datahuishouding. ‘DNB ziet in het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering toe op de inrichting van de governance rondom data die in de kernprocessen gebruikt worden. Daarbij gaat het om vragen als waar de data vandaan komen, waarvoor deze wel en niet worden gebruikt, wie er toegang toe heeft, waar deze worden bewaard, hoe deze worden beveiligd, ge-update, getest en hoe de representativiteit van data wordt bepaald.’

Smart supervisor

De toezichthouder wil zich omvormen tot ‘smart supervisor’. ‘Zo willen we de technologische mogelijkheden beter benutten door routinematige taken zoveel mogelijk te automatiseren en datagedreven te werken. Dit is onderdeel van de nieuwe toezichtmethodologie die wordt ontwikkeld.’ Ook de bestrijding van financieel-economische criminaliteit blijft een belangrijke rol spelen. ‘De maatschappelijke aandacht voor het tegengaan van witwassen is hoog, omdat integer handelen cruciaal is voor het vertrouwen in de financiële sector. In het kader van de anti-witwasrichtlijn gaat DNB met ingang van 2020 toezicht houden op crypto-instellingen.’ Duurzaamheid blijft een ander speerpunt van DNB. ‘Zo zullen we in 2020 onder andere beoordelen in hoeverre banken in hun interne risicobeoordeling rekening houden met klimaatrisico’s.’