PERSONALIA: Demenint-van der Ven nieuwe partner bij Deloitte

Frédérique Demenint-van der Ven is per 1 februari benoemd tot Risk Advisory Partner bij Deloitte. Ze geeft leiding aan het bedrijfsonderdeel Crisis, Reputation & Resilience.

Demenint-Van der Ven (1972) is ruim 20 jaar actief in strategische bedrijfscommunicatie en adviseert raden van bestuur en raden van commissarissen van klanten in verschillende bedrijfstakken bij het managen, beschermen en opbouwen van bedrijfsreputatie in crisissituaties. Ze was CEO van Hill + Knowlton Strategies in Nederland. ‘Frédérique staat bekend om haar gedrevenheid en toewijding en visie op langetermijnbedrijfsstrategie, waarvan purpose en mensen de belangrijkste drijfveren zijn.’

Integrale aanpak crisismanagement en communicatie

Deloitte heeft een team van experts op het vlak van crisismanagement dat klanten helpt hun bedrijfsrisico’s in kaart te brengen, voorbereiding op crisismanagement te verbeteren en effectief te reageren op of succesvol te herstellen van een crisissituatie. ‘Met de toevoeging van PR- en communicatie-expertise aan de huidige dienstverlening binnen crisismanagement levert Deloitte haar klanten nu het volledige spectrum van crisiscapaciteit.’ Volgens Demenint staat het waarborgen en creëren van waarde op de lange termijn meer dan ooit centraal binnen de verantwoordelijkheden van directies en raden van commissarissen. ‘Ervoor zorgen dat bedrijven voorbereid en degelijk uitgerust zijn om hun license to operate te behouden en versterken bij de belangrijkste stakeholders, vereist een geïntegreerde aanpak van daadkrachtig crisismanagement en communicatie. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het team om klanten te ondersteunen bij hun reputatie-uitdagingen.’