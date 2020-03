Zelfs het uitzonderlijke noodsteunpakket van de overheid zal een golf van faillissementen niet kunnen voorkomen en daarom zou het goed zijn om de schuldenberg die momenteel bij bedrijven aan het ontstaan is te halveren. Dat vindt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

In een interview met het FD noemt Vonhof het omvangrijke steunpakket van de overheid en de aflossingspauzes van banken ‘een belangrijke eerste stap’ om de schade die bedrijven oplopen door de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Toch verwacht de ondernemersvoorman dat dat niet voldoende zal zijn voor veel bedrijven om er uiteindelijk weer bovenop te komen, ook omdat er vooralsnog geen aanzienlijke schuldverlichting in het vooruitzicht wordt gesteld.

Schulden vooruit schuiven

De banken zijn volgens Vonhof weliswaar ver gegaan door aflossingen en rente zes maanden op te schorten voor grote en kleine bedrijven, maar willen geen afscheid nemen van hun rendement. ‘Uiteindelijk is dat geen echte oplossing.’ Hetzelfde geldt volgens Vonhof voor de Belastingdienst en haar ‘belastingvakantie’. Zonder schuldverlichting is er volgens de MKB-voorman sprake van uitstel van executie voor veel ondernemers door de enorme schuldenberg die ontstaat. Als de economie weer aantrekt zouden veel bedrijven daar over zes maanden alsnog onder kunnen bezwijken, waarschuwt Vonhof.