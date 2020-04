Administratiekantoor in actie voor asperges en horeca

Een administratiekantoor met Brabantse wortels neemt het op voor gedupeerde aspergetelers en restaurants. Net nu er letterlijk geoogst moet worden ligt alles stil.

Telers in problemen

IBEO (Ik Ben Een Ondernemer), een administratiekantoor met zes vestigingen in de Randstad en Brabant, schiet haar horecaklanten op een originele manier te hulp. Door het nuttige met het aangename te verenigen hoopt kantooreigenaar Geert Leijen collega-ondernemers door deze moeilijke tijd heen te helpen. ‘Ik ben opgegroeid tussen de asperges en toen ik las dat aspergetelers in grote problemen zitten door de coronacrisis, wilde ik iets voor hen doen.’

Horecapersoneel thuis

De telers zijn afhankelijk van arbeidskrachten uit Oost-Europa bij de oogst van asperges. Maar die werknemers kunnen dit jaar niet komen vanwege corona. Zeker het begin van het seizoen is cruciaal, als bijna de helft van de oogst van veel aspergetelers naar restaurants en eetcafés gaat. Leijen: ‘Wij hebben bijna alleen maar horecaklanten. Die hebben hun deuren moeten sluiten. Ik begon rond te bellen of zij wellicht medewerkers thuis hadden zitten die asperges kunnen steken. Al snel had ik veel mensen bij elkaar die heel graag aan de slag gaan bij aspergetelers.’

Verkooppunten

Maar Leijen wil ook graag zijn horecaklanten helpen. Hij heeft het zo kunnen regelen dat zij een verkooppunt kunnen worden voor asperges. Zo verdienen zij wat bij in deze moeilijke tijden. ‘Daarnaast bieden sommige aspergemenu’s aan, die thuisbezorgd kunnen worden. Inclusief wijntje, gekookte eieren, aardappels, ham en lekkere (boter)saus. Natuurlijk is het niet genoeg om omzetderving te compenseren, maar ik hoop dat onze actie, samen met de steunmaatregelen, de horeca door deze extreem lastige tijd kan heenhelpen.’

‘Kost mij geld’

Op www.aspergesvandeteler.nl kunnen klanten zien waar in hun buurt een verkooppunt van asperges zit. Afrekenen gebeurt bij het verkooppunt. De site wordt al meer dan tienduizend keer per dag bezocht. Er doen twintig telers mee en vijftig horecazaken. Maar die aantallen groeien nog. Even voor de goede orde, IBEO verdient zelf niets aan deze actie. ‘Nee, het kost mij geld. Maar ik heb dat er graag voor over,’ aldus Leijen.