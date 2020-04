Corona | Welke steun is er voor de dga?

Accountants krijgen vaak de vraag op welke overheidssteun de DGA zich kan beroepen. Accountancy Vanmorgen zet de maatregelen op een rij.

Wie is dga?

Nederland telt zo’n 200.000 directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s). Een duidelijke omschrijving wie DGA is en wie niet, bestaat niet. Er zijn namelijk meerdere wetten waarin de DGA voorkomt, maar in elke wet wordt een andere definitie gehanteerd. In elk geval geldt dat de DGA zichzelf een loon van minimaal €46.000 per jaar moet uitkeren. Een DGA is niet automatisch verzekerd voor de werknemersverzekeringen als

– hij/zij op de aandeelhoudersvergadering 50 procent of meer van de stemmen kan uitbrengen;

– 2/3 of meer van de aandelen in zijn/haar handen of die van familieleden (tot en met de derde graad) zijn;

– hij/zij niet tegen zijn/haar wil ontslagen kan worden.

In de praktijk is de DGA alleen automatisch verzekerd als hij/zij een minderheidsbelang heeft en ontslagen kan worden.

NOW

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. De DGA kan alleen van deze regeling gebruikmaken als hij/zij verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het maximumloon dat vergoed wordt is € 9.538 per maand. Op deze pagina van het UWV kan een aanvraag voor de NOW worden ingediend.

Tozo

Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum. Voor gehuwden is dit € 1.653,65 per maand. Voorwaarde is dat de dga minimaal 1.225 uren per jaar in het bedrijf werkzaam is. Onduidelijkheid is er over de eis dat de dga (alleen of met andere in de bv werkzame directeuren) ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. De Kamer van Koophandel heeft alles over TOZO netjes op een rij gezet.

TOGS

De overheid heeft sectoren aangewezen die voor eenmalige noodsteun van € 4.000 in aanmerking komen. De regeling, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), staat ook open voor b’s. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. Op deze website ziet u welke sectoren voor de TOGS in aanmerking komen. Met uw KVK-nummer checkt u meteen of u onder deze regeling valt.

Gebruikelijk loon dga

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor omzet en liquiditeit kan de dga voor 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Het gebruikelijk loon is € 3833 per maand. De DGA mag vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon achteraf bepalen, maar niet al genoten loon met terugwerkende kracht verlagen.

Fiscale maatregelen

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Een bv kan uitstel van betaling voor de loonheffing van de DGA aanvragen. De DGA zelf kan uitstel vragen voor te betalen inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft alle vormen van uitstel op een rij gezet.

Dga medische sector

DGA’s in de medische sector kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens.