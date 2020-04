Faillissementen horeca flink gestegen

69 bedrijven en instellingen zijn in week 14 (30 maart tot en met 3 april) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 25 meer dan een week eerder. De trend is redelijk vlak, maar het aantal faillissementen in de horeca is behoorlijk gestegen.

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. Eenmanszaken worden in de berekening niet meegenomen.

In de eerste 14 weken van dit jaar zijn er 836 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 8 minder dan in dezelfde periode van 2019. De trend vanaf 2019 is redelijk vlak.

Meeste faillissementen in de horeca

Van alle bedrijfstakken had de horeca het grootste aantal faillissementen, namelijk 15. Dat is veruit het hoogste aantal faillissementen per week in deze branche tot nu toe in 2020. In de eerste 13 weken van 2020 werden gemiddeld per week 3,5 horecabedrijven failliet verklaard. Verder zijn er in de handel 13 bedrijven failliet verklaard. Dat is vrijwel hetzelfde als het gemiddelde van de eerste 13 weken van 2020. Ook het aantal uitgesproken faillissementen in de financiële instellingen en in de sector vervoer en opslag is niet per se opmerkelijk. Eerder dit jaar zijn meer faillissementen per week waargenomen in deze bedrijfstakken.

Bron: CBS