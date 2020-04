Corona | Nog geen stijging faillissementen

In de eerste maanden van 2020 gingen er evenveel bedrijven failliet als in dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit mag niet worden afgeleid dat de noodmaatregelen van het kabinet effectief zijn.

Specialistische zakelijke diensten

In week 16 gingen 65 bedrijven en instellingen failliet, inclusief eenmanszaken. Tot en met 17 april zijn er dit jaar in totaal 968 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is één minder dan in 2019. Daarnaast zijn er tot en met week 16 van dit jaar 164 eenmanszaken failliet gegaan, 36 minder dan in de eerste 16 weken van 2019. De meeste faillissementen van alle branches kwamen voor in de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals juridische dienstverlening, architecten- en reclamebureaus. In deze sector gingen 10 bedrijven failliet. Verder zijn er in de groothandel 9 bedrijven failliet verklaard en in de detailhandel 8 bedrijven.

Vier weken aangehouden

Dat het aantal faillissementen niet is gestegen is geen bewijs dat de noodmaatregelen van het kabinet doeltreffend zijn. Tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement kunnen enkele weken zitten. Vanaf week 14 houden de rechtbanken de rekesten (als een andere partij de rechter verzoekt om een bedrijf failliet te laten verklaren) voor ten minste vier weken aan, tenzij er sprake is van spoed. De impact van corona zal dus pas over enkele weken in de faillissementscijfers te zien zijn.

Bron: CBS