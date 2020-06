‘Herstel in accountancy, maar hoe ga je om met klanten met betalingsproblemen?’

Sectormanager Zakelijke Dienstverlening bij Rabobank Bas van Bommel verwacht herstel in de accountancy, maar ziet ook flinke dilemma’s opdoemen voor de sector, vertelt hij aan Accountancy Vanmorgen. De grootste uitdaging wordt de vraag hoe je als accountant om moet gaan met bedrijven die in betalingsproblemen komen, verwacht Van Bommel.

Sectormanager Van Bommel praat deelnemers bij tijdens de door Accountancy Vanmorgen, Full•Finance en MKB-kredietcoach georganiseerde webinar Post-corona: Goede accountants kijken vooruit! En weten hoe dat moet op 17 juni. Daar zal hij kort ingaan op de sectorprognoses van zijn bank en een doorkijkje geven richting 2021. Maar vooral doet hij uit de doeken hoe de zakelijke dienstverlening er voor staat en behandelt hij verschillende steunregelingen. Zoals de nieuwe KKC bijvoorbeeld. Accountancy Vanmorgen blikte samen met de Rabobank-sectormanager alvast vooruit.

Hoe gaan jullie als bank om met de onzekerheid die er bij veel bedrijven is?

‘Er zijn natuurlijk grote verschillen per sector. Wij kijken als Rabobank heel erg naar de vraag wat de verschillende scenario’s betekenen voor de diverse sectoren. De horeca wordt zoals bekend het hardst getroffen, dat zie je in de zakelijke dienstverlening toch minder. Die business draait gewoon door, maar ook daar merk je de gevolgen. Als je bijvoorbeeld de accountant neemt, die heeft te maken met alle sectoren in zijn klantenbestand. En als je veel MKB-klanten hebt in bijvoorbeeld horeca, evenementen of de uitzendbranche, dan heb je het zwaar.

De zorg die wij een beetje als bank hebben is wat het betekent als alle overheidssteun straks is opgedroogd. Er zijn nu heel veel liquiditeiten in de markt gepompt door alle overheidsregelingen, maar die lopen zo langzamerhand op z’n eind. Vervolgens is het de vraag: wat betekent dat als de markt straks in september, oktober weer wat meer z’n werk gaat doen? Komen er dan ondernemingen in liquiditeitsproblemen die massaal bij de bank aankloppen voor verruiming van kredietfaciliteiten? We verwachten wel dat dat gaat toenemen, ook via de KKC-regeling. Dat kan zomaar om 20, 30 procent gaan als het niet meer is.’

‘Wat betekent het als de markt straks in september, oktober weer wat meer z’n werk gaat doen? Komen er dan ondernemingen in liquiditeitsproblemen die massaal bij de bank aankloppen voor verruiming van kredietfaciliteiten?’

Hebben de steunregelingen tot nu toe hun werk gedaan?

‘Zeker. Met name van de BMKB-C regeling is in de sectoren die hard zijn getroffen echt wel gebruik gemaakt. Van de GO-C regeling voor grotere bedrijven is dan weer weinig gebruik gemaakt. Je ziet dus dat vooral het grootbedrijf best wel in staat is geweest om zichzelf te redden en het MKB meer gebruik heeft gemaakt van de regelingen. En van de NOW-regeling is massaal gebruik gemaakt, die heeft zeker z’n werk gedaan. Maar dan ontstaat vervolgens de interessante vraag: hoe gaan we nu verder met de verschillende sectoren? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de evenementensector, die is eigenlijk in de lucht gehouden door de verschillende regelingen. Hoe gaan we er mee om als bijvoorbeeld blijkt dat volgend jaar nog steeds geen ruimte is voor grootschalige evenementen? Hoe lang kun je een sector ondersteunen? Daar heb ik niet direct een antwoord op, maar dat is wel een heel interessante vraag. Er komen lastige dilemma’s aan wat dat betreft. Als bank kijken we bij kredietverlening eigenlijk naar hoe bedrijven het voor de coronacrisis deden: was er een stabiele cashflow, een buffervermogen? De coronacrisis heeft natuurlijk voor iedereen gevolgen, maar een bedrijf moet voor ons in de kern wel een gezond bedrijf zijn geweest voor de corona uitbraak. Als dat niet zo was wordt kredietverlening erg lastig.’

‘Als bank kijken we bij kredietverlening eigenlijk naar hoe bedrijven het voor de coronacrisis deden’

Is er al iets te zeggen over hoe de zakelijke dienstverlening er op de wat langere termijn voor komt te staan?

‘Als je daar op inzoomt zie je dat er voor accountants best wel weer wat herstel aankomt, maar dat de grootste uitdaging is hoe je om moet gaan met bedrijven die in betalingsproblemen komen. Voor de uitzendbranche wordt 2021 een heel moeilijk jaar, ook omdat de sector al wat onder druk stond door de WAB. Dat geldt alleen niet voor uitzendbureaus die zich veel op ICT’ers richten, want daar is nog steeds heel veel vraag naar. Bij media- en communicatiebureaus verwachten we een forse afname van de diensten. Heel veel bedrijven zijn aan het kijken waar ze aan kostenverlaging kunnen doen en marketingkosten zijn vaak een van de eerste kosten waar dan op bezuinigd wordt.’

Webinar: goede accountants kijken vooruit! En weten hoe dat moet

Waar liggen de kansen voor MKB-ondernemers en accountants? Welke accountantskantoren zijn voldoende weerbaar om moeilijke tijden door te komen? Wat kunnen kantoren doen om hun positie te versterken? En wat kunnen zij nú doen voor hun klanten: hoeveel vet op de botten moet een MKB-ondernemer hebben en welke onderbouwde scenario’s kun je voor ze opstellen? Kortom: we gaan weer vooruit kijken. In een goedgevuld webinar op woensdag 17 juni. Mis het niet!