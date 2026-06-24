ABN AMRO: AI zet verdienmodel accountants onder druk

De opkomst van kunstmatige intelligentie zet het traditionele verdienmodel van accountants, advocaten en andere professionele dienstverleners onder druk. Werkzaamheden die voorheen uren kostten, kunnen steeds vaker in minuten worden uitgevoerd, terwijl de sector tegelijkertijd kampt met vergrijzing en aanhoudende personeelstekorten.

Dat schrijft ABN AMRO in een nieuwe sectorprognose over de zakelijke dienstverlening. De bank verwacht dat de groei van de zakelijke dienstverlening de komende jaren afzwakt, in lijn met de Nederlandse economie. Na een volumegroei van 1,5 procent in 2025 rekent de bank op een groei van circa 1 procent in zowel 2026 als 2027.

De zakelijke dienstverlening is goed voor ongeveer 15 procent van het bruto binnenlands product en omvat onder meer accountantskantoren, advocaten, adviesbureaus, uitzendorganisaties, schoonmaakbedrijven en beveiligingsdiensten. Omdat de sector nauw verweven is met vrijwel alle andere bedrijfstakken, beweegt zij doorgaans mee met de economische conjunctuur.

AI verandert professionele dienstverlening

Vooral binnen de professionele dienstverlening ziet ABN AMRO grote veranderingen. Kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk om gestandaardiseerde werkzaamheden sneller en goedkoper uit te voeren. Daarmee komt het traditionele uurtje-factuurtje-model onder druk te staan, juist bij werkzaamheden die relatief eenvoudig zijn te automatiseren.

Tegelijkertijd verwacht de bank dat gespecialiseerde en complexe dienstverlening aan belang wint. Professionals zullen zich volgens de prognose steeds meer moeten onderscheiden met expertise, adviesvaardigheden en maatwerk dat moeilijk door AI kan worden vervangen.

AI biedt daarnaast kansen om de productiviteit te verhogen en personeelstekorten op te vangen. In de arbeidsbemiddeling kan technologie bijvoorbeeld helpen bij het sneller koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Personeelskrapte grootste groeirem

Volgens ABN AMRO blijft het tekort aan personeel de belangrijkste belemmering voor verdere groei. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 42 procent van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening een tekort aan arbeidskrachten als grootste knelpunt noemt, tegen 30 procent van alle ondernemers.

De gevolgen zijn volgens de bank vooral zichtbaar in arbeidsintensieve branches zoals schoonmaak en beveiliging, waar stijgende loonkosten en beperkte beschikbaarheid van personeel de marges onder druk zetten. Ook accountants- en advieskantoren ondervinden steeds meer moeite om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden.

Vergrijzing en opvolging

Naast de krappe arbeidsmarkt wijst ABN AMRO op de gevolgen van de vergrijzing. Uit eerder onderzoek van de bank blijkt dat ongeveer twee derde van de ondernemers verwacht binnen tien jaar te stoppen, terwijl opvolging vaak nog niet is geregeld. Dat kan leiden tot verlies van kennis, schaalgrootte en continuïteit binnen bedrijven.

Daarnaast blijft de sector gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen en verstoringen van internationale handelsrelaties. De combinatie van arbeidsmarktkrapte, technologische veranderingen en geopolitieke onzekerheid bepaalt volgens de bank in belangrijke mate het toekomstige risicoprofiel van de zakelijke dienstverlening.

In een gunstig scenario helpt AI om de productiviteit te verhogen en de personeelsschaarste te verlichten. Als de arbeidsmarkt echter langdurig krap blijft en de regeldruk verder toeneemt, kunnen de winstgevendheid en groeimogelijkheden van veel zakelijke dienstverleners onder druk komen te staan.

De volledige analayse is hier te vinden.