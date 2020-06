Schippr Nxt | Een vertrouwde partner

Samenwerken binnen één platform

Dat coaching tegenwoordig onderdeel is van ieder modern accountantskantoor weten ze al langer bij Schippr Nxt. Het gaat niet langer om ‘alleen de boekhouding’ of de jaarrekening. Daarom gaat Schippr Nxt verder dan dat en doet meer voor de ondernemer. Door samen te werken aan zijn of haar doelen en helder te communiceren op een platform waarin gerichte vragen over de administratie gesteld kunnen worden. Zo hoeven klanten niet in de mailbox te duiken en kunnen ze direct antwoorden.

Een ander onderdeel waar Schippr Nxt veel gebruik van maakt is het automatisch doorboeken. Yuki doet nu de meeste boekingen. En dat geeft lucht; voor groei en ontwikkeling, zowel bij Schippr Nxt als bij de ondernemers die ze begeleiden.