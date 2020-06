Gratis kennisdoc over ICT&Kantoor

Accountantskantoren worstelen met de implementatie van gekozen softwarepakket(ten). Veel van deze trajecten verlopen niet succesvol; softwarepakketten worden wel afgenomen, maar niet gebruikt. Medewerkers blijven werken op de voor hen bekende werkwijze en klanten worden regelmatig onvoldoende in het proces betrokken. Dat kan beter!

Met het tijdschrift ICT&Kantoor willen we overzicht en inzicht bieden aan de hand van inhoudelijke artikelen en profielen van softwarepakketten. Want accountants kunnen meer met ICT, maar doen dat nog niet allemaal.

Handig overzicht

Aan het eind van het tijdschrift zijn de verschillende pakketten van softwareleveranciers in een handig overzicht opgenomen. Alle softwareleveranciers die in de profielen staan, stellen zich ook voor in het tijdschrift. Zo kun je op basis van de zelf opgestelde selectiecriteria komen tot een weloverwogen, pragmatische keuze van een pakket.

Het tijdschrift is gratis te downloaden.

Meer weten over ICT & Kantoor? Op het ICT & Kantoorcongres op dinsdag 8 september 2020 gaan we in op jouw type kantoor, de rollen die daarbij horen en hoe je die kunt invullen. Klik hier voor meer informatie.