Wiebes kijkt naar zorgen mkb over kosten verduurzaming

Het kabinet wil met Nederland in 2030 naar 49 procent CO2-reductie. Ook het midden- en kleinbedrijf moet dan mee, maar ondernemers maken zich zorgen om de kosten die dat met zich meebrengt. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat belooft te kijken naar financiering van die beoogde verduurzaming.

Investeringen

De verduurzaming van een gebouw of het wagenpark vergt vaak aanzienlijke bedragen die ondernemers niet zomaar zelf op tafel kunnen leggen, weet ook Wiebes. En als zij die middelen wel kunnen vrijmaken, vragen de primaire bedrijfsactiviteiten minstens evenveel financiële aandacht. Dat zegt volgens Wiebes echter niet dat de investeringen in verduurzaming per definitie onaantrekkelijk zijn, immers: wie de investering over langere tijd kan uitsmeren, met de juiste financiering, kan de energierekening al direct zien dalen. Het betekent wel dat er nadrukkelijker gekeken moet worden naar het achterliggende financieringsvraagstuk.

In een handige infographic schetst Wiebes de route naar een duurzamer mkb.

2020 – De Energiebelasting is aangepast: aardgas wordt duurder en elektriciteit goedkoper; Verbreding energiebesparingsplicht voor bedrijven

2021 – CO2-heffing voor industrie; Stap over op emissieloos rijden want o.a. accijnzen worden hoger; Alle nieuwbouw moet bijna energieneutraal zijn

2022 – Regels voor zakelijk verkeer om CO2 uitstoot te verlagen

2023 – Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna geleidelijke afbouw; Kantoren moeten minimaal energielabel C hebben

2050 – In 2050 zijn (bijna) alle bedrijfspanden aardgasvrij

2025 – Zero-emissiezones voor werkverkeer in stadskernen van 30-40 grote steden; Tot 2025 geen Motorrijtuigenbelas ting (MRB) voor elektrische auto’s

Subsidies

Lagere energierekening

PRE: energie besparende maatregelen

ISDE: warmtepompen en zonneboilers MKB Idee

EIA: energiezuinige technieken en duurzame energi

Duurzaam vervoer

Anders Reizen informeert over duurzamer, goedkoper én gezonder vervoer voor uw medewerkers

MIA/Vamil-regeling

Bijscholen en omscholen

MKB Idee

SLIM

Innovatie

VEKI, DEI+, HER, MOOI

Duurzame opwekking

SDE: opwekken van duurzame energie

Aardgasvrije panden

Check bij uw gemeente hoe en wanneer uw wijk aardgasvrij wordt