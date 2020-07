Delft’s Rood: Productinformatie van softwareleveranciers, is ‘all in’ de next step?

Wat kondigt een van ’s lands grote softwaremakers aan in een van haar recente berichten? Persberichten van softwareleveranciers zijn nog wel eens vrij obligaat in hun taalgebruik. Heel soms zit er iets echt nieuws bij. En dan gaat het niet over koppeling nr 301, over e-facturatie, digital signing of zoiets. Eigenlijk gaat het wel over koppelingen. Maar dan nu van een andere orde. Wordt het een all in leverancier?

De grote berichtgever is nu Exact. In wat besloten en voorzichtige bewoordingen kondigde de Delftse softwaremaker een nieuw ontwikkelingetje aan. Of is het groter en majeur? Ik citeer maar even:

‘Op het gebied van financieel, salaris, fiscaal, jaarwerk, HR en advies kiezen kantoren voor de oplossing die het beste aansluit bij de huidige werkzaamheden. Dat werkt prima, al brengt het ook enkele uitdagingen met zich mee. Er wordt in de praktijk vaak gewerkt met meerdere applicaties van verschillende leveranciers. Dossierinformatie en CRM-gegevens zijn verspreid over meerdere applicaties en dubbel aanwezig. Dat maakt de communicatie tussen medewerkers onderling of met cliënten er niet eenvoudiger op. Hoe wordt dan de controle over juistheid, volledigheid en tijdigheid behouden? Om dat te bereiken is het cruciaal dat alle oplossingen met elkaar samenwerken.’

Op zich een correcte diagnose. Ondernemers werken met verschillende boekhoudsoftware. Vanuit die verschillende software moet het accountants- of administratiekantoor belastingaangiften, KvK-rapportages, jaarrekeningen, enz. opstellen. Gedoe! Accountingsoftware moet koppelen aan fiscale- en rapportagesoftware, crm, workflow en noem maar op.

Maar wat is nu het echte nieuws uit Delft?

Is dat misschien dit: ‘….De app wordt volledig vernieuwd en ondersteunt straks het goedkeuren en verzenden van de genoemde aangiften, ook uit andere softwarepakketten.’?

Of dit: ‘…ook vernieuwd dossierbeheer met de mogelijkheid om zaken te delen met de cliënt. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de koppelingen met andere systemen voor aangiften en de controle over alle soorten aangiften.’?

Of dit: ‘….het direct opstellen van de genoemde belastingaangiften en jaarverslagen op basis van de financiële gegevens in Exact Online. Ook worden de rapportage- en controlemogelijkheden uitgebreid met geavanceerde bedrijfsanalyses.’

Wie koppelt met wie?

Als ik het allemaal goed lees betekent dit, dat je als kantoor en misschien wel grootgebruiker van Delft’s Rood al je klanten – ongeacht de boekhoudsoftware die een klant gebruikt – kunt koppelen aan Exact. Klanten met Yuki, Twinfield, Snelstart, Visma, Unit4, noem maar op, kunnen dan binnen het kantoor verwerkt worden met behulp van de software van ’s lands grootste, meest dominante aanbieder. Misschien is de redenering wel: leuk en ook goed dat vrijwel alle accounting software kan koppelen met vrijwel willekeurig welk fiscaal softwarepakket of rapportagetool. Maar waarom draaien we de boel niet om? En koppelen we deze software gewoon aan het boekhoudpakket waar al een heleboel functies inzitten zoals workflow, crm, digital signing, enz.

De slotzin van het bericht is ‘…straks het direct opstellen van de genoemde belastingaangiften en jaarverslagen op basis van de financiële gegevens in Exact Online. Ook worden de rapportage- en controlemogelijkheden uitgebreid met geavanceerde bedrijfsanalyses.’ Wordt een grote softwareleverancier straks één totaalaanbieder die zo ongeveer alle processen ten behoeve van de klant binnen een accountskantoor kan verwerken? En zelfs wanneer de klant niet gaat voor Delft’s Rood, maakt dat niet uit. Ook Twinfield en Yuki kun je straks gewoon koppelen aan Exact. Het enige voorbehoud bestaat nog uit het woordje ‘straks’.

Is dit de next step?

Frans Heitling