Zeer forse krimp investeringen, consumptie huishoudens slinkt met bijna 13 procent

Consumenten hebben in mei 12,8 procent minder besteed dan in mei 2019, meldt het CBS. De krimp is kleiner dan in april, maar nog altijd de op een na grootste ooit gemeten. De consumenten gaven vooral minder uit aan diensten. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen.

Investeringen

In mei was daarnaast het volume van de investeringen in materiële vaste activa 18,8 procent kleiner dan in mei 2019, meldt het CBS. Dat is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 2004. Die krimp is vooral toe te schrijven aan lagere investeringen in gebouwen, personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens e.d. en machines. De omstandigheden voor investeringen zijn in juli ongunstiger dan in mei volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt doordat de jaar-op-jaarkrimp van de export groter was en de ondernemers in de industrie negatiever waren over hun orderpositie.

Consument besteedt vooral minder aan diensten

De uitgaven aan diensten lagen in mei 22,4 procent lager dan een jaar eerder. Diensten betreffen onder meer een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer. Maar ook bijvoorbeeld telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, woondiensten, private lease en koeriersdiensten vallen hieronder. Daaraan gaven consumenten meer uit.

Consumenten hebben 6,3 procent meer besteed aan voedings- en genotmiddelen dan in mei 2019. Aan duurzame goederen werd echter 1,6 procent minder besteed dan een jaar eerder. De daling is wel een stuk kleiner dan in april. Huishoudens kochten vooral minder kleding, schoenen en personenauto’s, maar schaften meer elektrische apparatuur en woninginrichtingsartikelen aan. Aan overige goederen, zoals gas en motorbrandstoffen, hebben ze 7,0 procent minder besteed dan een jaar eerder. Dit komt onder meer doordat consumenten minder motorbrandstoffen hebben getankt.