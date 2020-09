ING: autoverkoop naar laagste punt sinds jaren zestig

Het aantal registraties van nieuwe auto’s in Nederland daalt dit jaar naar verwachting met bijna 25% tot 340.000, het laagste niveau sinds de jaren zestig. De autobranche wordt op verschillende fronten geraakt door de coronacrisis. Enerzijds door vertraagde leveringen en meer thuiswerken (minder kilometers), anderzijds door de economische impact die leidt tot terughoudendheid.

Lichtpuntjes zijn dat het onderhoud op peil blijft en dat de verkoop van tweedehands auto’s snel uit het dal is geklommen. In 2021 laat de nieuwverkoop naar verwachting herstel zien, maar minder leasekilometers en oplopende werkloosheid hebben een drukkend effect. Na een pas op de plaats zal de afzet van elektrische auto’s het herstel met betaalbare modellen als de VW ID.3 gaan steunen. Dit volgt uit het vandaag verschenen vooruitzicht automotive van het ING Economisch Bureau.

Verkoop nieuwe auto’s keldert in 2020

Terwijl het Nederlandse wagenpark groter is dan ooit, bereikt de verkoop van nieuwe auto’s in 2020 een historisch dieptepunt als gevolg van de coronacrisis. In juli was er sprake van een opleving door een inhaalslag van leveringen, in augustus zakte dit weer terug. Als gevolg van vraaguitval door verlengen van leasecontracten en terughoudendheid van consumenten komt het aantal registraties van nieuwe auto’s naar verwachting op 340.000 uit, het laagste punt sinds 1968. Anders dan Frankrijk kent Nederland geen generieke stimuleringsregeling die de aanschaf van nieuwe auto’s een zetje kan geven.

Nederland nog meer occasionland

De coronacrisis betekent niet dat autorijden aan populariteit heeft ingeboet. Reizigers kiezen dit jaar vaker voor de auto om het OV te mijden. Het uitblijven van files maakt de auto ook aantrekkelijker. De toch al relatief sterke vraag naar occasions in Nederland heeft hierdoor een impuls gekregen en veerde na april snel op. Consumenten kiezen in deze tijd ook vaker voor goedkopere occasions in plaats van een nieuwe auto.

Meer onderhoud dempt de teruggang bij garagebedrijven

Doordat auto’s langer meegaan wordt het wagenpark steeds groter. Ook het afgelopen jaar was er weer 2% groei tot 8,7 miljoen auto’s begin dit jaar. Dit zorgt ervoor dat de onderhoudsbehoefte toeneemt. Hoewel de tarieven hier onder druk staan, legt dit een basis in de omzet. Het doorlopende onderhoud zorgt er in combinatie met de meevallende tweedehands verkoop voor dat de terugval in omzet dit jaar enigszins wordt gedempt (-10%).

Meer thuiswerken en minder lease kilometers drukt herstel nieuwverkoop in 2021

Naar verwachting zal de nieuwverkoop van auto’s volgend jaar herstel laten zien. Toch ligt sterk opveren uit het dal niet voor de hand. Rico Luman van het ING Economisch Bureau: “De verwachte hogere werkloosheid drukt het herstel. Ook speelt mee dat de afzet van nieuwe auto’s in Nederland voor meer dan 60% afhankelijk is van de zakelijke markt. Vaker thuiswerken is naar verwachting blijvend en werkgevers zullen daarop reageren. Als werknemers minder kilometers blijven maken, komen de nieuwverkopen onder druk te staan, ook al wordt dit dan deels gecompenseerd vanuit privé”. De beschikbaarheid van beter betaalbare elektrische auto’s met voldoende actieradius gaat het herstel in 2021 naar verwachting wel steunen. Na de populariteit van de Kia Niro in 2020, zal de VW ID.3 – een als elektrisch voertuig gebouwde middenklasser – hieraan een bijdrage kunnen gaan leveren.

Bron: ING