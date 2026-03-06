Omzet auto- en motorbranche daalde vorig jaar, ondernemers wel weer optimistischer

De omzet in de auto- en motorbranche is in 2025 met 2,6 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vooral importeurs en bedrijven in de zwaardere bedrijfsautobranche kregen te maken met lagere inkomsten. Tegelijkertijd is het sentiment onder ondernemers voor het eerst in ruim vier jaar weer positief.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Importeurs en bedrijfswagens onder druk

De grootste omzetdalingen waren te zien bij importeurs, waar de omzet met 9,3 procent terugliep. Ook de zwaardere bedrijfsautobranche had een moeilijk jaar, met een omzetdaling van 6,4 procent. In de jaren daarvoor groeiden de omzetten in deze segmenten nog.

De verkoop van zwaardere bedrijfswagens nam in 2025 sterk af. In totaal werden ruim 37 procent minder voertuigen verkocht dan een jaar eerder. Vooral in het vierde kwartaal was de terugval groot: toen werden 58,6 procent minder zware bedrijfswagens verkocht dan in dezelfde periode in 2024. De omzet in deze branche lag in dat kwartaal 11 procent lager dan een jaar eerder.

Minder omzet bij personenautobedrijven

Ook in de grootste deelbranche – de handel en reparatie van personenauto’s – daalde de omzet. Bedrijven in deze sector boekten in 2025 een omzet die 1,8 procent lager lag dan in 2024.

Opvallend genoeg nam het aantal verkochte auto’s wel toe. In totaal werden ongeveer 1,7 procent meer auto’s verkocht dan een jaar eerder. Vooral de verkoop van elektrische en hybride modellen groeide. Het aantal verkochte volledig elektrische auto’s steeg met 18,1 procent, terwijl hybride auto’s een groei van 9,8 procent lieten zien.

In het vierde kwartaal versnelde die trend. Van volledig elektrische auto’s werden bijna de helft meer exemplaren verkocht dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde de verkoop van auto’s met een benzinemotor juist sterk: daarvan werden bijna de helft minder voertuigen verkocht.

Ondernemers voor het eerst in vier jaar positief

Ondanks de lagere omzet zijn ondernemers in de sector positiever geworden over de nabije toekomst. Voor het eerste kwartaal van 2026 staat het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche op 5,8. Dat is voor het eerst in ruim vier jaar dat de stemming in de sector positief uitvalt.

De verwachting over het economisch klimaat speelt daarbij een belangrijke rol. Ondernemers beoordelen de vooruitzichten met een score van 9,6, terwijl hun oordeel over de huidige economische situatie op 2,1 uitkomt. Begin 2025 lag het ondernemersvertrouwen nog op -12,5.

Het sentiment in de auto- en motorbranche is daarmee inmiddels positiever dan in veel andere bedrijfstakken. Alleen ondernemers in de sector informatie en communicatie zijn nog optimistischer. Een jaar eerder was de situatie omgekeerd en behoorde de autobranche juist tot de sectoren met een relatief somber ondernemerssentiment.

Arbeidsmarkt blijft krap

Ondanks de omzetdaling blijft de arbeidsmarkt in de branche gespannen. Meer dan de helft van de ondernemers verwacht in de eerste drie maanden van 2026 een tekort aan personeel.

Wel neemt het aantal openstaande vacatures langzaam af. Eind 2025 stonden er in de sector ongeveer 6.700 vacatures open. Een jaar eerder waren dat er nog circa 8.000. De krapte op de arbeidsmarkt blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven in de auto- en motorbranche.