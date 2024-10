Autodealers vragen EU om uitstel nieuwe uitstootregels

De dealers zijn bezorgd over de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s en vrezen dat strengere regels de hele auto-industrie zullen schaden.

‘Consumenten wijzen EV af’

De oproep komt van vier brancheverenigingen die Europese distributeurs van automerken vertegenwoordigen. “Wij hebben dagelijks contact met consumenten die vaak elektrische voertuigen afwijzen vanwege zorgen over de prijs, het bereik en de toegankelijkheid”, schrijven ze in een brief aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. In de brief, die persbureau Bloomberg inzag, vragen de verenigingen om uitstel van de regels die op 1 januari ingaan.

Vorige maand riepen Europese autofabrikanten Brussel al op de strengere EU-regels voor de uitstoot van auto’s te versoepelen. Zonder ingrijpen riskeren autoproducenten miljarden euro’s aan boetes als ze de gestelde doelen niet halen, waarschuwde de Europese vereniging van autofabrikanten ACEA.

Met name in Duitsland is de afgelopen maanden de verkoop van elektrische voertuigen ingezakt, mede doordat overheden de aankoop niet meer stimuleren. In Nederland eindigt volgend jaar de subsidieregeling voor het aanschaffen van een elektrische auto. Autofabrikanten nemen door de gedaalde vraag hun verduurzamingsplannen onder de loep.