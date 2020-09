Ook accountants in geheime Chinese database

In een database met 2,4 miljoen prominenten, in het geheim bijgehouden door een Chinees bedrijf, staan ook accountants. De Chinezen blijken daarnaast van 700 prominente Nederlanders gegevens bij te houden.

Veel politici

Het nieuws van de geheime database lekte maandag uit. Het Chinese bedrijf Zhenhua verzamelde privégegevens van wereldwijde prominenten. Onder hen zijn minimaal 700 Nederlanders. Het aat om onder meer Prins Constantijn, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, de gevallen Limburgse wethouder Jos van Rey, Jan des Bouvrie, Sjoerd Sjoerdsma (D66), Henk Nijboer (PvdA), Henk Otten (Groep Otten) en Femke Halsema. In de Overseas Key information Database komen ook de namen van Alex Brenninkmeijer (lid van de Europese Rekenkamer) en voormalig minister van Financiën en oud-topman van ABN Amro Gerrit Zalm voor, inclusief familieleden. Het gaat onder meer om twee dochters van Gerrit Zalm, de zoon van oud-minister Jan Pronk en de 15-jarige dochter van voormalig minister Melanie Schultz van Haegen. Van oud-politicus André Rouvoet, nu voorzitter van koepelorganisatie GGD/GHOR Nederland, zijn vrouw en dochter opgenomen in het databestand. Ook de broer van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, en familieleden van SER-voorzitter Mariëtte Hamer prijken op de lijst.

Openbare bronnen

De database bevat namen van mensen uit het bedrijfsleven, de politiek en defensie. Ook journalisten, accountants, advocaten en popsterren komen voor in de database. Niet alleen hun personalia, maar ook hun geboortedata, woon- en werkadressen, loopbaancarrières, bankrekeningnummers, foto’s, berichten van sociale media en zelfs complete psychologische rapporten zijn daarin opgenomen. Ook zijn de mensen gerangschikt aan de hand van de mate van invloed die zij kunnen uitoefenen. ‘Het ziet ernaar uit dat de opstellers in kaart wilden brengen hoe de beslissingen in een land genomen worden’, zegt de Australiër David Robinson, mede-oprichter van Internet 2.0, tegenover NRC Handelsblad. ‘Daarvoor verzamelden ze gegevens van belangrijke personen. Daarnaast gingen ze op zoek naar familieleden.’

Grootste deel verloren

De database kwam in zijn handen via Christopher Balding, een Amerikaanse academicus die tot twee jaar geleden doceerde aan de economiefaculteit van de Universiteit van Beijing en nu weer in de VS verblijft. Het oorspronkelijke bestand bevatte 2,4 miljoen namen maar het merendeel is ergens tijdens de overdracht verloren gegaan. Internet 2.0 heeft 250.000 namen weten te herstellen. De meeste data lijken afkomstig uit openbare bronnen. Volgens Robinson en Balding is er echter ook vertrouwelijke informatie opgenomen, onder meer over financiële misdaden en drugssmokkel.