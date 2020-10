Kennis ondernemers over financiële steunregelingen kan beter

Ondernemers weten relatief weinig over financiële steunmaatregelen. Zo zijn de fiscale coronareserve en de TVL bij een groot gedeelte nog onbekend. Hier ligt een duidelijke advieskans voor accountants en administratiekantoren.

Kantar

In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën (FIN) deed onderzoeksbureau Kantar onderzoek naar de gevolgen van corona voor ondernemers in het MKB. De uitkomsten geven aan dat er veel variatie is in de impact die de coronacrisis op ondernemers heeft gehad. Meer dan de helft van de ondernemers geeft aan voornamelijk negatieve gevolgen te hebben ervaren (54%). Een minderheid (16%) ziet juist meer positieve effecten voor het bedrijf onder de huidige omstandigheden, terwijl voor drie op de tien ondernemers het bedrijf stabiel is gebleven.

Omzetdaling

Ruim de helft van de bedrijven lijdt dus onder de coronacrisis. Bij hen is vooral sprake van een afname in omzet, vraag en financiële reserves. Ruim een derde zag zijn omzet tussen maart en mei met meer dan 30% dalen, terwijl voor de meeste ondernemers (70%) de kosten hetzelfde zijn gebleven. Na de versoepeling van de coronamaatregelen in juni zagen vier op de tien bedrijven (39%) weer een stijgende lijn. De recente aanscherpingen van het beleid zijn niet meegenomen in het onderzoek. Maar nog voordat onder meer de horeca aan strengere banden werd gelegd en er een dringend mondkapjesadvies voor de binnenruimte kwam, toonden ondernemers zich bezorgd over de toekomst. Ongeveer vier op de tien ondernemers (40%) denken hun bedrijf onder de huidige maatregelen nog minstens een jaar draaiende te kunnen houden. Een ongeveer even groot aandeel (41%) komt tussen drie maanden en een jaar vanaf nu in de problemen. Voor 10% is de nood zo hoog dat er binnen drie maanden verbetering moet komen.

Maatregelen

Iets meer dan de helft van de ondernemers heeft financiële maatregelen genomen. Hierbij gaat het voornamelijk om het besparen op niet-personeelskosten (23%), het aanspreken van financiële buffers (23%) en uitstellen van investeringen (20%). Een nog grotere groep (61%) heeft organisatorische maatregelen genomen, zoals het aanpassen van bedrijfsprocessen (33%). Qua personele maatregelen zijn ondernemers terughoudender: ongeveer een derde (33%) heeft maatregelen getroffen in de personele bezetting, waarbij het vooral ging om het beëindigen van flexcontracten (13%) en werktijdverkorting (10%). Hoewel zo’n 12% op dit moment meer personeel in dienst heeft dan nodig is, kiest een groot gedeelte daarvan er vaak voor om hen toch in dienst te houden, voornamelijk om verlies van waardevol personeel (46%) en hoge ontslagkosten te voorkomen (43%). Ongeveer een op de vijf (19%) noemt de loonkostensubsidie via de NOW-regeling als motivatie.

Financiële steun

Ondernemers zijn redelijk goed op de hoogte van de financiële steunmaatregelen van de overheid. Van de basisvoorwaarden voor de NOW-regeling zijn ondernemers redelijk goed op de hoogte. Met name de voorwaarden van 20% omzetverlies (97%) en het tegemoetkomen van de loonkosten van zowel vaste medewerkers als flexwerkers (96%) zijn vrijwel algemeen bekend. Op andere gebieden is er minder kennis. Zo zijn de fiscale coronareserve (62%) en de TVL (46%) bij een groot gedeelte nog onbekend. In de praktijk wordt het vaakst gebruik gemaakt van uitstel van belastingbetaling (19%), de NOW 1.0 (18%) en TOGS (17%). Ondernemers voelen zich overwegend (zeer) goed geholpen door de regelingen. Ondernemers waarderen de verlichting van de kosten maar geven ook aan dat de NOW 1.0 lang niet alle kosten dekt en dat de uitstel van belasting slechts uitstel en geen afstel is. Over de kredietmaatregelen zijn ondernemers een stuk minder goed op de hoogte. De meesten worden door nog geen kwart van de ondervraagden herkend, en in de praktijk slechts door max. 5% van de ondernemers gebruikt.

Aanpassing naar 1,5 meter

Een ruime meerderheid van ondernemers (83%) heeft maatregelen getroffen om aan de 1,5 meter voorwaarde te kunnen voldoen. In ongeveer de helft van de ondernemingen is in ieder geval ontsmettingsmiddel beschikbaar (52%), daarbuiten zijn de aanpassingen brancheafhankelijk. Met name binnen zorg/onderwijs en horeca/cultuur/sport/recreatie is veel gebruik gemaakt van een sectorprotocol met RIVM richtlijnen, een meerderheid gaf aan dit nuttig te vinden. Ongeveer drie op de tien ondernemingen (28%) kiezen ervoor hun werknemers in deze tijd zoveel mogelijk thuis te laten werken. Let wel, dit percentage werd gemeten nog voordat in september strengere maatregelen werden afgekondigd, waaronder de oproep alleen naar kantoor te komen als het echt niet anders kan. Slechts een op de vijf ondernemers denkt dat online samenwerking, thuiswerken en sterker inzetten op digitalisering duurzame veranderingen voor de toekomst zullen zijn.

Informatiebehoefte

In de huidige informatievoorziening worden vooral de richtlijnen voor afstand en hygiëne (75%) als duidelijk ervaren. Informatie over de financiële steunmaatregelen (47%) en de afbouw van coronamaatregelen (43%) wordt door iets minder dan de helft als duidelijk ervaren, en kan volgens sommigen nog aangescherpt worden. Ongeveer de helft weet dat zij bij het Coronaloket van de KvK (49%) of de Belastingdienst (46%) terecht kunnen voor informatie over financiële regelingen. 13% heeft daadwerkelijk met het Coronaloket contact gezocht, bij de RVO-hulplijn is dit 10%. Voor het begeleiden van werk naar werk is men hoofdzakelijk bekend met het UWV (64%).

Nieuwsbrief accountant

Iets minder dan de helft (44%) geeft aan behoefte te hebben aan verdere informatie, waarbij de vraag vooral uitgaat naar de afbouw van coronamaatregelen (15%). Hierbij ontvangt men de informatie het liefst via een website (32%) of nieuwsbrief (19%), of indirect via de eigen accountant (24%). Ongeveer een derde van de ondernemers (33%) heeft daarnaast nog behoefte aan inspiratie en advies, waarbij de helft een voorkeur heeft voor voorbeelden van hoe andere ondernemers de crisis aanpakken.

Download hier het onderzoeksrapport van Kantar.

Download hier resultaten per branche en bedrijfsgrootte.