‘Telefoon weg tijdens bestuursvergadering’

Generaal-majoor Jan Swillens van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt grote bedrijven om telefoons weg te stoppen als er bedrijfsgeheimen worden besproken.

Dual-chips

Hij zegt dit in een interview met de Telegraaf. Swillens kent concrete voorbeelden waarbij bedrijven zijn afgeluisterd. Het gaat met namen om hightech-ondernemingen die producten maken die ook militair kunnen worden gebruikt. Volgens de generaal-majoor is zijn boodschap bedoeld voor bedrijven die werken aan zogeheten dual-use-goederen. Een voorbeeld daarvan zijn computerchips. ‘Die kun je uitstekend gebruiken voor civiele toepassingen, maar kunnen ook in nucleaire raketten worden geïnstalleerd.’

Zakenreis

Al langer geldt het advies om bij zakenreizen naar China of Rusland geen eigen apparatuur (telefoon, laptop etc) mee te nemen. Er kan bij de douane mee worden gerommeld en ook ter plekke zelf is bedrijfsspionage mogelijk. In de publicaties worden tot nu toe vooral grote bedrijven gewaarschuwd. Maar de boodschap geldt in feite voor iedereen: digitale apparatuur, ook van kleinere bedrijven, is ook interessant voor cybercriminelen die bijvoorbeeld gijzelsoftware willen installeren. Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity TU Delft, relativeert overigens de dreiging. Hij stelt dat kwaadwillenden graag telefoons en laptops overnemen, maar vooral vanwege de informatie die ze erop kunnen vinden. Dat risico acht hij groter dan dat er gesprekken worden afgeluisterd.

Bron: NOS