Numblees | Standaardiseren wat er te standaardiseren valt

Bij Numblees wordt een toekomstgerichte werkwijze toegepast, met winstcoaches, een branche georiënteerde aanpak, en een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad. Deze nieuwe generatie financieel specialisten zet alles in het teken van de ondernemer en laat zien dat boekhouden ook anders kan.

Sanne Reichgelt, winstcoach bij Numblees, vertelt over wat Numblees nu onderscheidt van andere kantoren: ‘We zijn boekhouder, ICT-leverancier en partner in één. Daarbij werken we met vaste maandbedragen, vaste aanspreekpunten en werken we in gespecialiseerde teams die kennis van de branche hebben.’

Aan elk van die teams zit een zogeheten winstcoach verbonden. Dat is een term die Numblees in het leven heeft geroepen om duidelijk aan te geven dat ze problemen signaleren, maar vooral denken in oplossingen. ‘We zijn de coach van de ondernemer’, vertelt Jeroen van Elk, eigenaar en winstcoach bij Numblees. ‘Het liefst zoeken we daarom winstcoaches die zelf ook ondernemers binnen een bepaalde branche zijn geweest. Voeg daar heldere communicatieve vaardigheden en procesmatig denken aan toe, en je hebt het profiel van een succesvolle winstcoach.’

Automatiseren en nog eens automatiseren

Numblees werkt met de ‘lean methodiek’ vertelt Jeroen. ‘Het is de perfecte manier om complexiteit uit je werkwijze te halen. We denken vanuit standaarden, zodat we gestapeld verbeteren. Deze methodiek sluit naadloos aan bij die van Yuki. Want samen met Yuki heeft Numblees slagen kunnen maken. ‘En wel door te standaardiseren wat er te standaardiseren valt. Voor ons betekent dat concreet: automatiseren van standaard werkzaamheden, een vaste prijs, en een boekhoudpakket waarmee je optimaal kunt samenwerken met de klant. Dat kan allemaal met Yuki.’

Nog prettiger, voor zowel ondernemer als winstcoach, is realtime inzicht in de cijfers. Jeroen: ‘Alleen met actuele data, kun je namelijk direct sturen.’ Iets wat Steven Biesiot, klant bij Numblees en eigenaar van BB Architecten, alleen maar kan beamen: ‘Up-to-date zijn is heel belangrijk voor de efficiëntie en samenwerking. Wij vinden de adviserende, pro-actieve rol die daaruit voortvloeit heel belangrijk.’

Betrokkenheid & samenwerking

‘Wat we zien, is dat we iets mogelijk hebben gemaakt waarvan klanten niet wisten dat het mogelijk was’, licht Sanne verder toe. ‘Zo kregen veel klanten heel laat in het nieuwe jaar hun jaarrekening, terwijl deze dan al niet meer relevant is. Bij Numblees streven we ernaar de jaarrekening in het eerste kwartaal op te leveren en de aangifte in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal volgt een afspraak om alvast vooruit te kijken. Dan bepalen we hoe we fiscaal en financieel gezien het jaar optimaal kunnen afsluiten.’

Deze intensieve samenwerking met ondernemers maakt Numblees mogelijk door digitalisering, een vast prijsmodel, en branchespecifieke kennis. Een samenwerking die ze volgens Jeroen versterken met de juiste technologie. Jeroen: ‘Met het Yuki-platform werk je echt samen met de klant. Ze hebben meer inzicht in hun administratie, waardoor je veel meer betrokkenheid creëert.’

Toekomstgericht

Met Numblees gaat het goed. De ambitie is dan ook om in samenwerking met Yuki een nóg betere dienstverlener te worden voor hun klanten en verder aan de weg te timmeren als snelgroeiend kantoor dat helemaal future proof is. ‘We hebben ons klantenbestand in 2020 verdrievoudigd’, vertelt een steeds enthousiastere Jeroen. ‘Dat hebben we onder andere te danken aan Yuki. Het helpt ons bij het hoog houden van de productiviteit, de kwaliteit, en de klanttevredenheid. En nog beter: Yuki is nooit ziek en gaat nooit op vakantie!’

Bron: https://www.yuki.nl/nl/cases/numblees-standaardiseren-wat-er-te-standaardiseren-valt/

