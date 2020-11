Complete financiële processen digitaliseren met klantvriendelijke software

WEA Rivierenland Accountants en Adviseurs helpt ondernemers om hun ambities waar te maken. Met scherpe fiscale en bedrijfseconomische adviezen, begeleiding van fusie- en overnametrajecten of optimalisering van de personeels- en salarisadministratie. Om hun klanten optimaal te kunnen bedienen wordt gebruik gemaakt van de modernste middelen en technieken. Maartje houdt zich bij WEA bezig met IT applicaties in de breedste zin van het woord. Maartje: ‘Van foutmeldingen tot en met complete migraties, ik houd van alles waarmee ik klanten kan helpen op het gebied van financiële IT processen. Laatst had ik bijvoorbeeld een klant die nog alles in Excel deed. De overstap op het digitale boekhoudprogramma van Twinfield bespaart zo’n klant enorm veel tijd.’ Maartjes ambitie is om hun complete financiële processen met klantvriendelijke software te digitaliseren. ‘De fijne samenwerking met Niels, support consultant van Twinfield heeft me hier enorm bij geholpen!’

Flexibel en klantgericht

Maartje heeft altijd met heel veel plezier samengewerkt met Niels. Maartje: ‘De communicatie met Niels is altijd heel fijn geweest. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet, maar volgens mij is het ook een hele prettige persoon om mee samen te werken.’ Maartje is met name goed te spreken over de reactiesnelheid van Niels en zijn flexibiliteit en klantgerichtheid bij het vinden van een oplossing. Maartje: ‘Veel van onze klanten werken met hun eigen webshop of branchespecifieke applicatie. Een sterk punt van Twinfield is dat het koppelbaar is met al die verschillende applicaties. Diezelfde flexibiliteit zie ik ook terug bij Niels. Wat dat betreft zit hij bij Twinfield helemaal op zijn plek denk ik.’