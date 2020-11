Geïntegreerde accountantsopleiding slaat aan

Sinds 1 oktober 2020 biedt Markus Verbeek Praehep de post-HBO opleiding tot AA-Accountant gecombineerd aan met de Praktijkopleiding tot AA-Accountant. Inmiddels zijn de nieuwe studenten gestart met de opleiding en is het opleidingsjaar ingegaan. Een rondgang langs de MKB-accountantskantoren bevestigt een al langer bestaand vermoeden: veel kantoren hebben op deze geïntegreerde aanpak zitten wachten en zijn blij dat een gecombineerd opleidingstraject mogelijk is. Dat blijkt ook uit de groei van het aantal studenten met maar liefst 50%.

Frank Bakker, directeur van Markus Verbeek Praehep, merkt over de geïntegreerde opleiding het volgende op: ‘Door een directe verbinding te leggen van de theorieopleiding met de praktijkopleiding neemt de kwaliteit van het totale opleidingstraject substantieel toe. Studenten passen in de nieuwe opzet de theorie direct in hun eigen beroepspraktijk toe.’ In de geïntegreerde opzet ronden studenten hun modules af met een module-opdracht. Zo’n module-opdracht is een beschrijving van een casus waarbij de studenten laten zien hoe zij daar de theorie in hun eigen beroepspraktijk toepassen. Door deze aanpak realiseren de studenten zowel de theoretische eindtermen alsook de eindtermen voor de praktijkopleiding. Bakker: ‘De kwaliteit van de opleiding moet voorop staan, want je levert als opleiding wel beginnende beroepsbeoefenaren af.’

Tegelijkertijd levert een geïntegreerde aanpak ook synergievoordelen op. Bakker: ‘Studenten ronden met een rapportage zowel een theoretische module als een werkdomein voor de praktijkopleiding af. Dit beperkt het aantal rapportages dat zij moeten schrijven fors. De studiebelasting vermindert daardoor voor ze.’

Het komend jaar bouwt Markus Verbeek Praehep het integratiemodel verder uit. Daarbij zoekt de opleider de verbinding met kantoororganisaties en stagebureaus. ‘Markus Verbeek Praehep is het, als een van de grote accountantsopleiders, aan zijn stand verplicht om hierbij een voortrekkersrol te vervullen,’ aldus Bakker.