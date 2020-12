De uitdager van de status quo

Digitalisering een nice to have? Allang niet meer. Vooruitgang is de norm. Het is wat klanten verwachten; elke dag verbetering. Dit betekent een versnelling van de digitalisering en transformatie van bedrijfsprocessen. Het is die mindset die Yuki als innovatieve speler zo onderscheidt op de markt. Nu Yuki onderdeel is van de Visma-familie opent een nieuw hoofdstuk. Eén waar connected experiences centraal staan. De rode draad van het verhaal blijft hetzelfde: digitale vooruitgang. Hoe dat eruit komt te zien, vertelt John Reynders. Als Country Director van Visma Benelux legt hij uit welke ontwikkelingen eraan komen en wat deze betekenen. We leven op een kantelpunt in een wereld waar technologie onbegrensde mogelijkheden biedt aan mensen, organisaties en maatschappij.

Een partner in vooruitgang

Je kunt er niet meer omheen. Elk bedrijf wordt tot op zekere hoogte een technologiebedrijf. Intelligente algoritmes halen uit enorme stromen data nieuwe inzichten die mensen omzetten in waardevolle handelingen. Accountants plukken hier nu al de vruchten van en weten door middel van slimme digitalisering hun efficiëntie te verhogen. Dit geeft ruimte. Ruimte voor de menselijke maat, het onderscheidend vermogen: het beantwoorden van behoeftes en leveren van meerwaarde voor de eindgebruiker, je klanten.

Door voorop te lopen op digitale innovatie helpt Yuki haar partners vooruit. Laat dat nu net feilloos aansluiten bij de ambities van Visma. ‘Een partner in vooruitgang; dat staat centraal’, aldus John. ‘Wij doen dat door het bouwen van het meest complete, verbonden en veilige ecosysteem van leidende Nederlandse cloud-bedrijfsoplossingen voor HR, finance en eGov.’

En dat is belangrijk, want het is juist deze propositie die de klanten van de Visma-familie keuzevrijheid biedt. ‘Er is voor veel bedrijven een situatie ontstaan met een lastig dilemma,’ licht John toe, ‘tussen een totaaloplossing bij één leverancier of een best-of-breed combinatie aan systemen. De eerste is tot op een bepaalde hoogte geïntegreerd, maar niet per se de beste in de markt. Terwijl best-of-breed vaak de passende oplossing voor verschillende bedrijfsprocessen biedt, maar waarbij je zelf voor integratie moet zorgen.’

Dat kan beter. Daarom komt Visma met een oplossing: best-of-breed met connected experiences. Deze oplossing doorbreekt de keuzestress en zorgt voor keuzevrijheid vanuit een compleet ecosysteem van bedrijfsoplossingen. Op die manier sluit deze aan op de unieke behoeften van elke organisatie; cloud-based, innovatief, veilig, en onderling geïntegreerd. John: ‘We stellen onszelf voortdurend kritische vragen: hoe werken we samen buiten de traditionele grenzen van een bedrijf in een toegankelijk en verbonden systeem? En hoe ga je dan net die extra waarde leveren? Welke nieuwe business modellen zijn er mogelijk?’

Visma Connected Experience voor Accountants

Het bieden van het meest complete en moderne accountancy cloud-ecosysteem in Nederland en België; dat is de ambitie. ‘Eén waarmee we echte stappen zetten die leiden tot waardecreatie voor al onze klanten met wat we de ‘Visma Connected Experiences voor Accountants’ noemen’, vertelt John. En dankzij de overnames in 2020 van Visionplanner, Nmbrs, Yuki en Cash kan dit. John: ‘We groeien hard. Met meer dan 2000 collega’s in Nederland en 11000 collega’s internationaal is Visma de partner in vooruitgang voor Nederland.’

Waar bedrijven oplossingen nu nog benaderen vanuit een complexe puzzel van systemen wil Visma juist eenheid brengen binnen keuzes. ‘Door de bundeling van krachten bieden we een reeks aan kundigheid die samen het meest complete ecosysteem van oplossingen voor accountants leveren’, licht John toe. ‘Oplossingen die écht aansluiten bij de behoeftes van organisaties, cloud-based zijn en continu vernieuwen.’

Partners krijgen toegang tot de kennis en ervaring in het Visma-ecosysteem op technologische gebieden als AI en robotics, maar ook op het gebied van marketing, HR en business operations. Voor ondernemers biedt dit nieuwe kansen met de vrijheid om de focus te behouden op het laten groeien van de business. ‘Jij kiest wat er nodig is voor jouw bedrijf – of de bedrijven die je adviseert – met oplossingen die het beste bij jou en je klanten passen. Wij zorgen ervoor dat deze naadloos met elkaar samenwerken en dat data realtime uitgewisseld wordt waar dat nodig is.’

Met de Visma Connected Experience voor Accountants heb je keuze uit het meest complete, innovatieve ecosysteem aan cloudoplossingen die naadloos met elkaar samenwerken. Praktisch gezien betekent dit dat je met één inlogcode toegang hebt tot alle applicaties die jij nodig hebt. John: ‘Switchen tussen applicaties, onderling data uitwisselen op een veilige manier, overzichten creëren, en dit omzetten naar waardevolle inzichten: dat is de Visma Connected Experience voor Accountants. Dat scheelt administratieve rompslomp en levert beter en sneller inzicht op. In een markt die zich razendsnel ontwikkelt, maak jij als accountant hiermee het verschil.’

Nieuwe kansen

Net als Visma kenmerkt Yuki zich als uitdager van de status quo. ‘Yuki is tenslotte ontstaan toen de oprichters vonden dat boekhouden voor MKB’ers niet alleen anders kon, maar ook anders moest,’ aldus Lucas Brentjens, founder van Yuki, ‘anders kunnen we die ondernemer niet verder helpen.’ Binnen deze samenwerking kan Yuki de hongerige ondernemersgeest van haar partners blijven voeden. Lucas: ‘Doordat we nu samenwerken binnen een groep met andere vooruitstrevende ondernemingen als Pinkweb, Nmbrs en Visionplanner, kan Yuki zich richten op de doorontwikkeling van waar we al zo goed in zijn. We hoeven niet meteen te verbreden, omdat we kunnen vertrouwen op de innovatiekracht van onze zusjes.’

‘Onze klanten (de accountantskantoren) zijn vakmensen. Die willen het beste gereedschap voor hun vak’, vervolgt Lucas. Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat de partners van Yuki de beste oplossingen in handen hebben om hun klanten te ondersteunen. ‘De meest geautomatiseerde boekhouding, de beste software om voor al hun klanten de salarissen te verwerken, het beste fiscale- en jaarrekeningenplatform, en ga zo maar door. De Connected Experience voor Accountants gaat het voor de gebruikers nog makkelijker maken om deze tools gecombineerd in te zetten. Dat gaat heel wat onnodig werk wegnemen.’

Door de Yuki-manier op te nemen in de reeks oplossingen die de partners binnen de Visma-familie bieden, zet Yuki nog meer stappen richting innovatie, vooruitgang en groter succes van haar partners. John: ‘We zijn als Visma enorm trots op onze groeiende familie en de unieke bijdrage die ze leveren binnen het geheel van de Visma Connected Experience voor Accountants. Dit belooft een bewogen volgende hoofdstuk voor accountants te worden!’

Bron: https://yukimagazine.maglr.com/year-overview-2020/interview-john-reynders