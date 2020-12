‘Accon avm keurt eigen vlees’

In een slepend conflict tussen een tuincentrum en omwonenden liet de gemeente Doetinchem onderzoek doen door Accon avm. Maar dit is, toeval of niet, óók de accountant van het bewuste tuincentrum. Volgens de omwonenden keurt de slager hier zijn eigen vlees.

Groothandel of niet?

De zaak draait om de vraag of de sierbestratinghandel bij tuincentrum Peer aan de Aurorastraat nu wel of niet grotendeels een groothandel is. Want dat staat het bestemmingsplan niet toe. Omwonenden klagen al jaren over zwaar vrachtverkeer van en naar de bedrijf. Heeft het bedrijf inderdaad vooral zakelijke klanten, dan handelt het in strijd met het bestemmingsplan en hebben de omwonenden een sterke zaak. De Raad van State droeg de gemeente Doetinchem en het tuincentrum op om met omzetcijfers aan te tonen dat het sierbestratingsonderdeel van het tuincentrum geen groothandel, maar een detailhandel is, net als het tuincentrum.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door accountantskantoor Accon avm. Uit hun bevindingen blijkt dat de sierbestratingspoot vooral aan particulieren levert en niet aan stratenmakers of hoveniers. Peer houdt zich daarmee netjes aan de vergunning. De buren zetten echter hun vraagtekens bij het onderzoek. Accon avm is namelijk de accountant van het tuincentrum, een van de partijen in het conflict. Waarom heeft de gemeente niet voor een accountantskantoor gekozen zonder commerciële banden met Peer BV? Volgens de omwonenden had de gemeente elke schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden en dus niet uitgerekend Accon avm voor deze opdracht moeten vragen. De buren stapten daarom opnieuw naar de Raad van State die zich afgelopen maandag over de kwestie boog. Over zes weken volgt de uitspraak.

Twee petten

En Accon avm zelf? Van een register-accountant mag onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden verwacht, en alleen het feit dat er ook een commerciële relatie met het tuincentrum is, wil niet zeggen dat het onderzoek onzorgvuldig of zelfs gekleurd is uitgevoerd. Maar wellicht was het nog beter geweest als Accon avm vriendelijk voor deze onderzoeksopdracht had bedankt met een beroep op artikel 11 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants van de NBA: De accountant laat zich bij zijn afwegingen niet ongepast beïnvloeden. ‘Ter naleving van het fundamentele beginsel objectiviteit vermijdt de accountant iedere situatie die zijn professionele oordeelsvorming op een ongepaste wijze beïnvloedt. Ongepaste beïnvloeding kan bijvoorbeeld ontstaan door een vooroordeel, belangenverstrengeling of op andere wijze.’

Accon avm was donderdag niet voor commentaar bereikbaar.