Accountantskamer bestraft accountant voor gebrekkige controle bij Accon avm

De klacht betrof de controle van de jaarrekening 2020 van Accon avm. Accountant Joeri Galas toonde volgens de AFM onvoldoende diepgang in zijn controlewerkzaamheden, met name rondom de post onderhanden werk.

Accon avm werd in 2021 geconfronteerd met ernstige financiële problemen, waarbij sprake zou zijn van boekhoudfraude. Het oppoetsen van de cijfers werd aan het licht gebracht door klokkenluiders die topman Guus Delger ervan beschuldigden cijfers te manipuleren, onder andere door de post onderhanden werk kunstmatig op te blazen. Na correcties bleef van de gerapporteerde €13,9 miljoen aan onderhanden werk nog slechts €5 miljoen over. Na jarenlang gesjoemel met de cijfers moest er uiteindelijk voor miljoenen worden afgeboekt. Het verzwakte Accon avm werd kort daarna overgenomen door branchegenoot Flynth. De ontslagen topman Delger liep vorig jaar tegen een tuchtrechtelijke veroordeling aan.

Gebrekkige controle

De praktijken werden niet opgemerkt door Galas en zijn team. De gang van zaken bij Accon avm riep dan ook vragen op over de rol van Mazars als controlerend accountant. Accountancy Vanmorgen achterhaalde dat Mazars in de zomer een goedkeurende verklaring had afgegeven bij cijfers waarover Accon avm zelf niet veel later bekendmaakte dat er weinig van klopte. De AFM stelde tijdens de zitting bij de Accountantskamer in juni dat de RA onvoldoende onderzoek deed naar de post onderhanden werk. Tijdens de tuchtzaak benadrukte de toezichthouder dat Galas met zorgvuldiger werk op ‘red flags’ had moeten stuiten die aanleiding gaven tot vervolgwerkzaamheden. De AFM benadrukte de belangrijke rol van de externe accountant als poortwachter in dergelijke situaties.

Verdediging van de accountant

Tijdens de zitting voerde Galas’ raadsman, Jan Garvelink, aan dat zijn cliënt het slachtoffer was van een zeer geraffineerde fraude en de leugens van de Accon-top had geloofd. Volgens Garvelink had Galas in wezen zijn eigen tuchtklacht ondersteund door zijn volledige medewerking te geven aan het blootleggen van de fraude. De beklaagde accountant werkte na de ontdekking van de foute cijfers nauw samen met de toezichthouder en ondernam actie door de situatie te melden.

Oordeel Accountantskamer

Desondanks oordeelt de Accountantskamer nu dat Galas de controle van de post onderhanden diensten ‘met onvoldoende diepgang’ heeft uitgevoerd. Het volledige vonnis is nog niet gepubliceerd. Dat levert hem een tuchtrechtelijke veroordeling op. Galas is inmiddels niet meer werkzaam bij Mazars. Het is niet de eerste keer dat de RA wordt gestraft door de Accountantskamer. In juni 2022 werd hij ook al een maand doorgehaald vanwege zijn rol bij de controle van Koninklijke Dirkzwager, dat in 2016 failliet ging. Ook in die zaak werd gerept over fraude. Volgens de tuchtrechter had de accountant de voorraden van de filialen van Mitra, een dochteronderneming van Dirkzwager waar de kennelijke miljoenenfraude plaats had, gebrekkig gecontroleerd.