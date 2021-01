Accountant is ‘knelpuntberoep’ in Vlaanderen

In de lijst met 190 beroepen waarvoor in Vlaanderen moeilijk mensen te vinden zijn – ‘knelpuntberoepen’ volgens onze zuiderburen – staat de boekhouder/accountant voor het eerst in de top 10.

Verpleegkundigen

De VDAB, een bemiddelingsbureau namens de overheid, publiceert jaarlijks een lijst met beroepen waarvoor in Vlaanderen moeilijk personeel te vinden is. In de zojuist bekendgemaakte lijst wordt voor het eerst de boekhouder/accountant bij naam genoemd. Bovenaan de lijst van 190 ‘knelpuntberoepen’ staat (opnieuw) het beroep van verpleegkundige.

Technisch personeel

Naast het beroep van verpleegkundige staan in de top tien vooral technische functies, zoals ‘technicus industriële installaties’ en ‘werfleider’. ‘Boekhouder-accountant’ en ‘schoonmaker bij mensen thuis’ zijn voor het eerst in de top tien terug te vinden. ‘De lijst en top tien wijkt niet veel af van de jaren voordien. Net als Nederland worstelt Vlaanderen ook met invullen van technische vacatures.

Wijnkenners

‘Leidinggevende in een onderwijsinstelling’ is een van de nieuwkomers in de lijst van 190 knelpuntfuncties. ‘Wijnkelners’ en ‘treinbestuurder’ verdwenen. Dat beroepen de lijst niet meer halen, wil niet altijd zeggen dat ze geen knelpuntberoep meer zijn. Het kan ook te maken hebben met het feit dat werkgevers die bepaalde vacatures niet altijd meer registreren en doorgeven.