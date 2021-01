Werkenden verwachten veel meer thuiswerkuren, vooral in financiële en zakelijke dienstverlening

Werkenden denken na de coronacrisis veel meer uren thuis te gaan werken dan daarvoor, gemiddeld 8 uur per week. Vooral in de financiële en zakelijke dienstverlening verwachten werkenden meer thuiswerk.De gemiddelde verwachting van 8 uur is enerzijds een verdubbeling ten opzichte van het aantal thuiswerkuren voor de coronacrisis, maar anderzijds is de verwachting dat ook na de coronacrisis het merendeel van de werktijd op de werkplek wordt doorgebracht. Dat meldt het CPB op basis van eigen onderzoek.

Sectoren

Zowel mannen als vrouwen verwachten na de coronacrisis gemiddeld (ruim) twee keer zoveel uren thuis te werken als voor de coronacrisis. Als er naar sectoren wordt gekeken, dan is met name bij de overheid en in de financiële en zakelijke dienstverlening te zien dat werkenden verwachten na de coronacrisis meer uren thuis te werken. In de horeca, de bouw en de zorg is de toename van thuiswerken naar verwachting beperkt. Gezien de aard van het werk ligt dit ook voor de hand in deze sectoren.

Weinig beperkingen verwacht

Wanneer werkenden vrij zouden kunnen kiezen dan zouden zij graag 9 uur per week thuis werken. Dat is maar 1 uur per week meer dan zij gemiddeld verwachten thuis te werken. Blijkbaar verwachten werkenden maar tegen weinig beperkingen aan te lopen bij het uitbreiden van de hoeveelheid thuiswerken, bijvoorbeeld van de werkgever.

Voordelen

Een toename in het aantal thuiswerkuren is, binnen grenzen, dan ook doorgaans aantrekkelijk voor werkgevers, constateert het CPB. Diverse onderzoeken laten zien dat thuiswerken meestal leidt tot een stijging in de productiviteit. Dat vereist dan wel dat aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan, zoals een goede IT-infrastructuur en een goed ingerichte werkplek. Ook laat onderzoek zien dat een minimale hoeveelheid face-to-face-contact op het werk nodig blijft om het werk goed te kunnen blijven doen.

Thuiswerken vóór, tijdens en ná de coronacrisis

Bron: CPB