Een geautomatiseerde basis aangevuld met maatwerk is pas écht leuk

Grootse plannen voor het (nu nog) relatief kleine kantoor Finnerz. Nico Langendoen, oprichter van het digitaal georiënteerde kantoor, heeft een duidelijke visie op de accountancymarkt. En Finnerz zal het leidende voorbeeld moeten zijn op dit technologisch ingestelde toekomstbeeld.

‘Ik wil alles op alles zetten om verder te automatiseren. Daar gaan we heen met de markt en daar moeten we in investeren.’

De aantrekkingskracht van Yuki voor Finnerz zit hem vooral in de communicatiemogelijkheden. Precies zoals Nico dat voor zich zag. ‘Beide partijen kunnen direct en in de eigen tijd communiceren en vragen stellen op documentniveau. Mijn tijd is namelijk niet per se de tijd van de ondernemer. Stellen wij overdag de vragen, dan beantwoorden ze die als ze ‘s avonds thuis zijn. Dat lijkt heel simpel, maar als je het vergelijkt met hoe dat vroeger ging – dat je al je vragen verzamelde en op de mail zette – dan zie je dat de boekhouding toen altijd achteraf verwerkt werd. Dat doen we nu realtime. We zijn elke 24 uur bij. Het gekke is,’ vervolgt Nico zijn verhaal, ‘dat die realtime werkwijze nog steeds heel onderscheidend is.’

De basis is niet vanzelfsprekend

‘Yuki houdt ons accountable’, stelt Nico. Hij doelt daarmee op het nastreven van kwaliteit en hoe de software dat faciliteert. ‘Onze klanttevredenheid staat op 9,3, de tijdigheid op 99%, de kwaliteitsmonitor op 9,1. Alle domeinen willen we in orde hebben en dat is eigenlijk alleen nog maar de basis. Dat is echt niet vanzelfsprekend.’

Het is dus vooral die basis die Finnerz in eerste instantie op orde krijgt bij bedrijven. Daarbij leunen ze stevig op de mogelijkheden die automatisering biedt. Hierdoor verliest Finnerz geen kostbare tijd (en geld) aan standaard taken. Dat scheelt heel wat piekdruktestress en biedt vooral rust. Niet alleen voor het kantoor van Nico, maar ook voor zijn klanten die extra dienstverlening kunnen verwachten. ‘Tijdens de eerste COVID-19 golf hebben we geen standaard mails eruit gestuurd met welke regelingen getroffen waren, maar onze visie per klant gegeven over wanneer een regeling wel of niet relevant zou zijn. Dat gaf de klanten veel rust. En dat is tenslotte wat we verkopen: financiële en fiscale rust.’

De transitiesprint

Nico komt vervolgens terug op die two-way street, want dat Finnerz de werkwijze digitaliseert, betekent ook dat de ondernemers daarin moeten meegaan. ‘Tegen nieuwe klanten zeggen we altijd dat we na drie maanden kijken of ze klant kunnen blijven. Dat klinkt misschien gek, maar je moet ook echt de tijd in je boekhouding steken.’ Hij doelt hiermee op het feit dat bij sommige bedrijven de administratie een ondergeschoven kindje is. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Met een creatieve benadering is Finnerz de taal van hun ondernemers gaan spreken en weten ze hen zo beter te benaderen. ‘Wij hebben veel IT-bedrijven als klant en zij hebben het altijd over ‘sprints’. Daar bedachten we onze variatie op: de ‘transitiesprint’. Een proces dat één tot drie dagen duurt en waarin we samen met de verantwoordelijke van het bedrijf kijken hoe ze de boekhouding nu voeren, hoe ze deze willen instellen en hoe we daar komen. Daarna voeren we dat ook uit. Dit deden we al eerder voor een groot bedrijf en ze waren, middenin het boekjaar, binnen drie dagen weer up and running. Ze geloofden in eerste instantie niet dat het kon, maar ik zei: ‘Je betaalt me voor drie dagen. Duurt het drie weken, dan is dat voor mijn rekening.’ Na tweeënhalve dag waren we klaar. Dat zijn toffe dingen.’

Het superabonnement

Met het fundament in orde volgt de vraag: hoe nu verder? Dat is ook een kwestie waar Nico zich intensief mee bezighoudt. Zeker nu er zoveel gebeurt in de markt. ‘Je hebt die populaire abonnementsstructuur, maar die kun je alleen gebruiken voor de standaard werkzaamheden. Met die basis kun je de kostprijs bepalen. Dan bied je dashboarding aan, waarmee je laat zien hoe de ondernemer ervoor staan. De volgende stap in dat abonnement is uitgebreider, daar zitten de extra’s in. Denk aan coaching en aanvullende content die relevant is voor die ondernemer. Zoiets moet je als klant dan ‘aan’ of ‘uit’ kunnen zetten. Dat scheelt jou ook steeds het herhalen van hetzelfde verhaal. Ik zit al lang in het vak, maar blijf toch steeds dezelfde basale zaken uitleggen. Zoiets kan ik dan toch beter naar content omzetten?’

Hoe Finnerz hier precies invulling aan gaat geven, is nog even puzzelen. Nico laat zich inspireren door boekhouders die nu al jaarprogramma’s aanbieden waar het opstellen van de jaarrekening en het doen van de aangiftes randzaken zijn. De coaching en meetings vormen de core business. ‘Dat vind ik dus superslim’, aldus een enthousiaste Nico. ‘Die kant wil ik ook op. In een ideale wereld zou ik daarom drie verschillende abonnementen aan willen bieden; van basis tot super. Daar ga ik me de komende maanden op richten!’

Nu wordt het leuk

Aan ambitie geen gebrek bij Nico: ‘Over vijf jaar is Finnerz het grootste administratieplatform van Nederland.’ Wel met als voorwaarde dat die basis echt piekfijn op orde is, anders kun je de volgende stappen niet zetten. ‘Nogmaals, dat lijkt niet zo bijzonder, maar wat we van de markt zien, is dat het wel’, aldus Nico. ‘We hebben in de toekomst dan twee merken: Finnerz en nog een die nog gekozen moet worden. Finnerz is de fabriek. Met het tweede merk gaan we rocken. Zie het als een standaard aangevuld met maatwerk. Dan wordt het pas echt leuk.’

Bron: https://yukimagazine.maglr.com/year-overview-2020/case-finnerz