Visma versterkt portfolio voor mkb met overname Brincr

Visma neemt Brincr over, specialist in online groothandelsoftware. Met deze strategische overname breidt Visma zijn portfolio voor het mkb verder uit.

Brincr is opgericht in 2017 en biedt groothandelsoftware met modules voor onder andere orderverwerking, voorraadbeheer, klantbeheer, inkoop, crm en facturatie.

Dave Wiegerink, directeur Brincr: “Wij zijn blij om nu onderdeel te zijn van de Visma-familie. Door deze aansluiting kan Brincr versneld groeien in zowel het aantal licenties als functionaliteit. De naamsbekendheid, het netwerk en de ervaring van Visma bieden veel mogelijkheden onze ambities waar te maken. De overname onderschrijft onze sterke propositie op het gebied van online groothandelsoftware en de kansen die de markt voor online software in dit segment biedt.”

Richard Scheper, Managing Director van Visma Software BV, is verheugd over de toevoeging van Brincr aan Visma’s portfolio: “Een complete cloudoplossing voor groothandels tot ca. 10 medewerkers is een mooie aanvulling op ons aanbod voor het mkb. Dankzij diverse modules en vele mogelijkheden qua inrichting, is Brincr in (bijna) elke groothandelsbranche toe te passen, van vers- tot kledinggroothandels. En met de geïntegreerde B2B-webshop kunnen we groothandels een mooie totaaloplossing in de cloud aanbieden. Ook qua cultuur zitten we op een lijn met Brincr, ik zie dan ook uit naar een intensieve samenwerking.”

John Reynders, Area Director Visma Benelux: “Visma is al jaren specialist in software voor het mkb, met nadruk op de financiële en hr component. Naast specifieke oplossingen voor accountancy en projectgestuurde organisaties heeft Visma ook een divers aanbod voor de groothandel. Met de toevoeging van Brincr aan het portfolio van Visma Software BV wordt dit aanbod verder uitgebreid en kan Visma Software groothandels van iedere grootte in iedere sector een geschikte oplossing bieden. Zo hebben we weer een volgende stap gezet in het aanbieden van een uitgebreid cloud-ecosysteem in de Benelux.”

Brincr wordt onderdeel van Visma Software om zo optimaal mogelijk krachten te bundelen op het gebied van vaktechniek en softwareontwikkeling. Er zijn geen personele wijzigingen met deze acquisitie gemoeid.