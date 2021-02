Hoe digitaal is de accountancysector?

Dat administratie- en accountantskantoren moeten digitaliseren is geen nieuws. Maar hoe ver staat het hiermee? Dit willen we graag in kaart in brengen. Vul de enquête in en maak kans op een van de VVV-bonnen van 25 euro.

Welke processen zijn het meest gedigitaliseerd en welke nog nauwelijks? Is er verschil tussen de mate van digitalisatie binnen uw kantoor en in de samenwerking met cliënten? En wat zien kantoren als hun grootste uitdagingen bij de digitale transformatie?

Dit en meer willen we graag inventariseren. Daarom vragen we vijf minuten van uw tijd om (anoniem) een aantal vragen over de status op uw kantoor te beantwoorden. Doe mee en maak kans op een van de VVV-bonnen van 25 euro! De resultaten van het onderzoek publiceren wij in een rapport.