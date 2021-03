De accountancy- en administratieprofessionals die aan de Accountancy Vanmorgen Peilstok deelnamen vinden dat hun klanten bij advies op het gebied van pensioenen en verzekeringen het meest een specialist kunnen gebruiken.

Accountancy Vanmorgen vroeg accountants- en administratiekantoren hoe zij omgaan met diensten op het gebied van verzekeren, juridische zaken, financieringen, HR, pensioen en subsidies. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid het belangrijk vindt dat klanten voor deze onderwerpen een specialist inschakelen.

Accountantskantoren bieden in eigen huis nog maar mondjesmaat adviesdiensten op het gebied van verzekeren of pensioen. Op die terreinen vinden accountants het wel belangrijk dat de klant wordt doorverwezen naar een specialist. Alleen op HR-terrein voelen accountants zich enigszins thuis: een op de vier noemt zichzelf daarin specialist.

Pensioenen en verzekeringen zijn de adviesterreinen waarop de klant het meest een specialist kan gebruiken.

Voor pensioenen vindt 85 procent het inschakelen van een deskundig adviseur (zeer) nodig. Bij verzekeringen acht 78 procent doorverwijzen naar een specialist nodig. Zelf hebben accountantskantoren weinig ambitie om de klant daarin zelf bij te staan. Slechts 6 procent noemt zich specialist op pensioengebied en 2 procent geeft aan verzekeringen als specialiteit te beschouwen.

Wat juridische zaken en contracten betreft vindt 73 procent doorverwijzing van de klant nodig. Al geeft hier 13 procent aan de klant zelf te helpen op juridisch gebied.

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountants- als administratiekantoren. Lees meer over wat deze doelgroep denkt en verwacht van de markt in onze gratis online special De Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021.