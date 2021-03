Stembusakkoord om etnisch profileren Belastingdienst te stoppen

Vijftien politieke partijen hebben een stembusakkoord ondertekend waarin ze stellen dat ze na de Kamerverkiezingen actief zullen strijden tegen etnische profilering door overheidsinstanties bij het controleren van fraude. Het akkoord is onder meer een gevolg van het toeslagenonderzoek naar het functioneren van de Belastingdienst.

CDA

De partijen zijn 50PLUS, BIJ1, DENK, D66, GroenLinks, Jong, Nida, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, en Volt. Ze geven aan akkoord te zijn met de stelling dat overheidsinstanties etnisch profileren niet mogen gebruiken om fraude op te sporen. Het CDA is het helemaal eens met de stelling, maar ondertekende het stembusakkoord niet, omdat het CDA principieel geen stembusakkoorden ondertekent. Donderdagavond wordt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het akkoord officieel voorgesteld.

Toeslagenaffaire

De directe aanleiding van het stembusakkoord is de toeslagen affaire, waarbij 26.000 Nederlanders veelal onterecht van fraude werden beschuldigd. Een groot deel van de slachtoffers zijn Nederlanders van kleur en Nederlanders met een migratieachtergrond, omdat de Belastingdienst werkt met zogenaamde risicoprofielen. Die profielen werden gebaseerd op iemands etniciteit. Uit onderzoek bleek dat ambtenaren onder elkaar spraken en schreven over ‘zwartjes’ of een ‘nest Antillianen’. Medewerkers van de Belastingdienst hadden het over ‘afpakjesdag’ wanneer ze een jong gezin een boete van duizenden euro’s gaven.