Aangiftecampagne na storing nu volgens planning, teller op 4 miljoen aangiftes

Bijna 3 weken na de start van de aangiftecampagne zijn er meer dan 4 miljoen aangiftes inkomstenbelasting binnen bij de Belastingdienst. Dat is ongeveer 40% van de verwachte totale hoeveelheid.

Technisch probleem

De campagne verloopt weer volgens planning na een lastige start, meldt de Belastingdienst. Met 4 miljoen ontvangen aangiftes wordt zelfs iets vooruitgelopen op het verwachte aantal op dit moment. Door een technisch probleem in de eerste week was aangifte doen enige tijd wat beperkter mogelijk, maar inmiddels is de capaciteit weer op normaal niveau. Mensen kunnen weer probleemloos inloggen op het portaal Mijn Belastingdienst.

Vooral overdag

Wat dit jaar opvalt is dat de aangiftes vooral overdag binnen komen, terwijl in voorgaande jaren de piek vooral lag tussen 19.00 en 21.00 uur ‘s avonds. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat veel mensen in deze coronatijd thuis werken.

Verschoven inlevertermijn

Om mensen meer tijd te geven om aangifte te kunnen doen loopt de uiterste inlevertermijn nu tot 8 mei, in plaats van tot 1 mei. Daarnaast is ook de garantietermijn een week verschoven: iedereen die vóór 8 april aangifte doet (was 1 april), krijgt vóór 1 juli bericht.

Bij circa 8,3 miljoen mensen viel de afgelopen periode een blauwe envelop op de mat: 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen een brief om aangifte inkomstenbelasting te doen. Steeds meer gegevens zijn vooraf ingevuld, dit jaar in totaal ruim 212 miljoen, 11 miljoen meer dan vorig jaar. De Belastingdienst raadt iedereen wel aan de aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen, vooral als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie. Dat is dit jaar nog belangrijker, omdat deze aangifte terugkijkt op een bijzonder jaar.