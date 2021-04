“Wat vraagt het van je om ‘adviseur van de adviseur’ te zijn?”

Vaktechnische advisering is een essentiële pijler binnen de werkzaamheden van Jacqueline Speet RA en Jan Dekker AA in het team accountancy van Fiscount. Maar wat vraagt het nu eigenlijk van hen, om ‘adviseur van de adviseur’ te zijn? Een openhartig gesprek!

Jacqueline Speet RA en Jan Dekker AA geven vaktechnische cursussen en trainingen en voeren onder andere ook samenstel- en assuranceopdrachten uit voor kantoren die bij Fiscount zijn aangesloten. In de eerste helft van het jaar richt Jacqueline zich met name op controle- en compliance-opdrachten. “In het tweede halfjaar is er meer ruimte om met kantoren (bijvoorbeeld) naar kwaliteit(sverbetering) te kijken. Binnen ons team hebben we de werkzaamheden verdeeld naar onderwerp, zo is Jan bijvoorbeeld het eerste aanspreekpunt als er vragen binnenkomen over de NOW of de Wwft. Wat het voor mij heel aantrekkelijk maakt, is juist de combinatie van taken en onderwerpen. Wanneer ik als compliance officer kantoren bezoek, zie ik heel duidelijk dat grote en kleine kantoren hun eigen dilemma’s ervaren en hun eigen ontwikkelgebieden hebben. Die variëteit binnen de bij ons aangesloten kantoren maakt het nu juist zo leuk; de ene keer zit je bij een onvervalst Rotterdams kantoor, de andere keer word je met een ‘zachte g’ ontvangen bij een kantoor in Zuid-Limburg. Die cultuurverschillen, daar houd ik van.”

Vrijheid, zelfstandigheid en diversiteit

Jacqueline: “Ik ervaar persoonlijk heel veel vrijheid binnen Fiscount, in de zin dat ik heel veel zaken zelfstandig kan, mag en vaak ook moet oppakken. Dat stelt je in staat om je eigen weg te zoeken en om daar invulling aan te geven. In dat kader is het wel relevant dat je jezelf kent, dat je weet dat je voldoende zelfsturend vermogen hebt. Fiscount is een goede plek voor je, als je een beetje eigenwijs en zelfstandig bent. Daarnaast helpt het uiteraard als je het leuk vindt om cursus te geven, om vaktechnisch snel bij te leren en om binnenkomende vaktechnische vragen te kunnen beantwoorden.”

Jan vult aan: “Wat ik vooral waardeer, zijn de vrijheid én de diversiteit. Dat steeds vanuit het besef dat we als team gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een optimale dienstverlening. Ieder pakt zijn of haar verantwoordelijkheid. Dat betekent dus ook sparren, evalueren en reflecteren. Die zelfstandigheid en diversiteit vereisen natuurlijk wel een zekere minimale ervaring.”

Adviseur van de adviseur

Hoe is het voor Jan om adviseur van de adviseur te zijn? “De adviseur die mij inschakelt als adviseur, heeft uiteraard zelf al een bepaald vaktechnisch niveau. Daardoor kan ik mijn advies gelijk op een hoger niveau insteken. Vaak weet die adviseur de informatie over een bepaalde regeling wel te vinden, maar worstelt hij of zij met de casus-specifieke finesses. Om je daarin vast te bijten, dát maakt het adviseren leuk! Je helpt namelijk je klant (ook adviseur), om toe te bouwen naar een oplossing. Ik draag dan als het ware de bouwstenen aan, en samen met de adviseur leggen we die uiteindelijk op de juiste plek.”

Collectieve bak aan kennis en ervaring

Maar stel nu dat een adviseur een lastige vraag voor jou heeft, wie is dan joúw adviseur? “Ons team accountancy is feitelijk een enorme collectieve bak aan kennis en ervaring. Als een adviseur mij een lastige vraag voorschotelt, leg ik die vaak ook even voor aan de andere teamleden. Welke vraag kan er nog achter de vraag liggen, hoe diep moeten we gaan, welke aanpak heeft de voorkeur? Het is prettig om daar samen naar te kijken. Het gaat dan niet om kraakheldere antwoorden, maar juist om een cultuur van met elkaar sparren. Heeft hij of zij bijvoorbeeld eerder iets vergelijkbaars meegemaakt, of zijn er nog andere aanknopingspunten? “Wanneer je adviseur van de adviseur bent, betekent dit wel dat je bovengemiddeld in de regelgeving moet zitten”, vult Jacqueline aan.

Trainer

Jan is – net als Jacqueline – trainer en geeft cursussen op allerlei gebieden. “Van Wwft tot externe verslaggeving, maar ik richt me ook op specifieke onderwerpen, zoals de NOW. Het voordeel van cursus geven is dat je veel kennis aan de voorkant vergaart. Ik probeer daarbij bovendien door een pragmatische bril te kijken. Cursus geven vind ik veel leuker dan ik van tevoren had verwacht. Ik ben van nature meer introvert dan extravert. Maar dat blijkt geen enkele belemmering. Het ontwikkelen van een eigen cursusstijl is voor beide typen eenzelfde proces. En hoe meer vlieguren je hebt gemaakt, des te ontspannener je ook voor zo’n groep staat.”

Pas jij bij ons team accountancy?

Jacqueline: “Ons team accountancy bestaat momenteel uit vijf personen en kenmerkt zich door dynamiek, betrokkenheid en teamgevoel. We voeren zeer verschillende accountancyopdrachten uit en beschikken over een enorme klantenkring waar nog veel meer opdrachten uit te halen zijn. Pas jij binnen het profiel van een accountant die zich niet helemaal wil specialiseren – maar wel de adviseur van de adviseur wil zijn? En vind je het leuk om kennis te delen, nieuwe dingen te leren en te ervaren? Dan ben je bij Fiscount op de goede plek.

Je leert hier veel meer dan vaktechniek alleen. Omdat we ook kleinere kantoren als klant hebben, is het prettig als je bekend bent met de dynamiek binnen deze kantoren; zij zijn vaak nog zoekende hoe ze hun kwaliteitssysteem moeten bewaken. Als je thuis bent in de combinatie van MKB-samenstelopdrachten, controle- en assuranceopdrachten, nodigen we je graag uit voor een gesprek. Dus: heb je een gemixte achtergrond, ben je al iets verder in je carrière en verzamel en deel je kennis graag met vakgenoten, neem dan zeker contact op!

Stuur je CV en motivatie naar Wendy Bent: w.bent@fiscount.nl.