Nieuwe bedrijfsnaam, website en huisstijl voor Gelders administratie- en advieskantoor

Den Hartog & Hoogveld uit Heteren lanceert een nieuwe website en gaat voortaan verder als ‘Hartog Hoogveld’, meldt het Gelderse administratie- en advieskantoor. Het nieuwe hartoghoogveld.nl richt zich volgens het kantoor ‘nadrukkelijk op ondernemers die stappen willen zetten. Die een adviseur zoeken die ze helpt om ambities en (persoonlijke) groei te realiseren. En die willen beschikken over actuele financiële informatie.’

De vormgeving van www.hartoghoogveld.nl is gemoderniseerd en ook de functionaliteit is sterk verbeterd. De site richt zich nadrukkelijk op ondernemers die stappen willen zetten. Die een adviseur zoeken die ze helpt om ambities en (persoonlijke) groei te realiseren. En die willen beschikken over actuele financiële informatie.

Daarom werkt Hartog Hoogveld met drie all-in pakketten voor belastingadvies en administratie. Op de nieuwe website staan deze pakketten centraal. Tim Hoogveld, financieel adviseur en medeoprichter van Hartog Hoogveld: “Door drie all-in pakketten te bieden, kunnen we snel schakelen met onze klanten. Bovendien weten ze precies waar ze aan toe zijn, qua dienstverlening en qua kosten. Zodat zij hun focus kunnen houden op succesvol ondernemen.”

Foto: Ferdinand den Hartog en Tim Hoogveld, oprichters van Hartog Hoogveld