Nieuwe overname door Visma, dit keer in zorgmarkt

Visma neemt specialist in informatietechnologie voor de zorg Ecare over, meldt het softwarebedrijf. Met de strategische overname zet Visma nu ook concrete stappen in het primaire zorgproces en creëert daarmee naar eigen zeggen een unieke positie in de Nederlandse zorgmarkt. Ecare zet, onder de huidige naam, de bedrijfsactiviteiten als zelfstandige organisatie voort. De organisatie zal als onderdeel van de Visma-familie samenwerken met de andere Visma-bedrijven in het zorg-ecosysteem.

Ecare

Ecare – opgericht in 2007 – ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt softwareoplossingen en diensten voor de zorg. Flagshipproduct PUUR. is een volledig Elektronisch Cliënten Dossier met gestandaardiseerde en procesvolgende werkplekken voor zowel de wijkverpleging, verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg. Plein en Shared services maken mogelijk dat zorgprofessionals worden gefaciliteerd door een slim organisatie- en IT beleid, wat leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiënter werken.

Aniek Fikken, directeur Ecare: “Ecare is een bijzondere organisatie: we maken oplossingen waarbij altijd wordt gekeken of dat wat gevraagd wordt de zorgprofessional daadwerkelijk ondersteunt in haar werk. Een nieuwe partner moet ons steunen om sneller en beter te kunnen innoveren, maar mag de identiteit en kracht van Ecare niet uit het oog verliezen. In Visma vonden we deze partner. We verheugen ons op de samenwerking.

John Reynders, Area Director Visma Benelux, is trots op de toevoeging van Ecare aan Visma’s portfolio: “In Ecare heeft Visma een Nederlandse aanjager van innovatie gevonden. Midden in het hart van het primaire zorgproces. Samen hebben we dezelfde ambitie: innovatieve en duurzame software ontwikkelen die het gehele zorgproces verder ondersteunt en verbetert.”

Onlangs presenteerde Visma de ‘Visma Connected Experience voor de zorg’, waarbij Visma zorginstellingen helpt bij het leveren van kwalitatieve en betaalbare zorg vandaag en om klaar te zijn voor de nodige zorg van morgen. “De toevoeging van Ecare aan ons Nederlandse zorgportfolio betekent dat we onze klanten nog meer waarde kunnen bieden en tegelijkertijd is dit weer een volgende stap in het aanbieden van het meest complete en innovatieve zorg cloud-ecosysteem in de Nederland,” aldus John Reynders.