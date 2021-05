NBA vraagt informateur Hamer om aandacht voor vier thema’s

De NBA heeft een brief aan de nieuwe informateur Mariëtte Hamer gestuurd waarin vier thema’s worden benoemd waaraan de beroepsorganisatie samen met het nieuwe kabinet wil verder werken. Daarbij gaat het om het stimuleren van betrouwbare financiële informatie en vertrouwen in de accountantssector, continue inzetten op fraudepreventie en -bestrijding, het stimuleren van langetermijnwaardecreatie en verduurzaming van de economie en tot slot het bieden van perspectief tijdens en na de coronacrisis.

Betrouwbare financiële informatie en vertrouwen in de accountantssector

‘We roepen een nieuw kabinet op om samen met de accountancysector te bouwen aan vertrouwen in de informatievoorziening van het bedrijfsleven en de publieke sector’, schrijft NBA-voorzitter Marco van der Vegte. ‘Wij zien dit als een maatschappelijke opdracht voor de accountant, vanuit onze rol om in het publiek belang te handelen. Daarbij willen we nadrukkelijk samenwerken met betrokken ministeries, de Kwartiermakers, ondernemers en gebruikers van gecontroleerde informatie.’

Continue inzet op fraudepreventie en -bestrijding

‘Het is van belang dat de huidige dialoog tussen wetgever, kwartiermakers, ministeries, opsporingsinstanties, ondernemingen en de brede accountancysector over fraudepreventie en -bestrijding geïntensiveerd wordt’, stelt de NBA verder onder meer in de brief. ‘Zo krijgt het thema de doorlopende aandacht die het verdient en kan samenwerking geïntensiveerd worden. Vanuit de accountancysector zijn wij dan ook bereid om onze inzet hierop te vergroten, naar buiten te treden over de rol, inspanningen en bevindingen van de accountant, om zo een betrouwbare, gezonde economie en financieel systeem te bevorderen.’

Haast geboden

Bij sommige van de door de NBA benoemde thema’s is haast geboden, besluit Van der Vegte de brief: ‘Veel van bovenstaande punten, zoals het bieden van perspectief tijdens en na de corona-pandemie en de implementatie van de EU-wetgeving inzake duurzaamheidsrapportages, verdragen geen uitstel. Wij staan de overheid graag bij in het adresseren van de punten die wij benoemen in deze brief. Tijdens de corona-pandemie van vandaag én in de economie van morgen: Nederland kan rekenen op zijn accountants.

