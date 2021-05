Veel aanvragen steunregelingen op de drempel van sluiting

Uitvoeringsorganisatie RVO ziet bij veel steunregelingen op de laatste dag een piek. Dat is bij de TVL niet anders. Mkb-ondernemingen hebben nog tot 18 mei 17:00 uur om TVL Q1 2021 aan te vragen.

Voor de aanvraagperiode TVL juni – september 2021 kwamen er bijvoorbeeld de laatste dag nog 1.500 aanvragen binnen. Voor TVL Q4 2020 deden ruim 4.000 ondernemers nog een aanvraag op de laatste dag, meldt de RVO. Wie de TVL nodig heeft én graag snel het geld op de rekening ziet, bereidt zich het best voor met de juiste gegevens voor de aanvraag.

De benodigde gegevens voor een aanvraag

Aanvragen duurt 20 tot 40 minuten. De aanvraag gebeurt aan de hand van de volgende gegevens:

inloggen met EH3 of DigiD met sms-controle;

juiste KVK-nummer;

contactpersoon, naam, telefoonnummer en e-mailadres;

bankrekeningnummer dat op naam staat van de onderneming;

omzetgegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn.

Tussentijds opslaan van de aanvraag kan altijd. Is de aanvraag juist en volledig ingevuld? Dan kan het systeem de aanvraag snel beoordelen en heeft de aanvrager het geld snel op de rekening staan. Is iets niet duidelijk en is er aanvullende informatie nodig? Dan kijkt een beoordelaar van de RVO naar de aanvraag. Door de enorme werkvoorraad kan dit langer duren, meldt de uitvoeringsorganisatie.

Niet-mkb ondernemingen hebben nog een paar weken extra en kunnen TVL Q1 2021 aanvragen tot 10 juni (17:00 uur).

Bron: RVO