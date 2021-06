Voorbeeldteksten pilot ‘rapporteren over continuïteit in de controleverklaring’

In een brief van 10 maart 2021 heeft de NBA alle accountantskantoren met een controlevergunning opgeroepen om deel te nemen aan een pilot rondom het rapporteren over fraude en continuïteit bij niet-oob-controlecliënten.

Over de voorbeeldteksten

De Werkgroep Continuïteit heeft enkele voorbeeldteksten uitgewerkt, die gebruikt kunnen worden om invulling te geven aan deze pilot. Het gaat dan om aanvullende passages in controleverklaringen bij jaarrekeningen. Deze voorbeeldteksten zijn behulpzaam als startpunt en zullen daarom altijd ondernemings- en opdrachtspecifiek moeten worden gemaakt. De ondertekenend accountant blijft verantwoordelijk voor de afgegeven verklaring. De voorbeelden zijn opgenomen in de stijl van de NBA voorbeeldverklaringen ten behoeve van herkenning, maar zijn niet als zodanig door de NBA bekrachtigd.

Over de pilot

In het najaar van 2020 heeft de NBA aan de Tweede Kamer toegezegd het beleid rondom fraude en continuïteit “duidelijker en meer zichtbaar” tot uitdrukking te willen brengen. Onderdeel hiervan vormt de mogelijke verplichting voor accountants om in de controleverklaring een beschrijving te geven van de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van continuïteit. Om alvast ervaring op te doen en om een positief signaal af te geven is de NBA in maart 2021 gestart met een pilot.

