Baker Tilly wil met Engwerda zichtbaarder worden in noord-Nederland

Daniël Engwerda stapt na 23 jaar over van EY naar Baker Tilly. Hij gaat een nieuwe vestiging opzetten in Noord-Nederland. Engwerda was partner bij EY en wordt dat ook bij zijn nieuwe werkgever.

Per 1 juli

Daniël Engwerda is per 1 juli 2021 benoemd en wordt verantwoordelijk voor de activiteiten van het kantoor in de drie noordelijke provincies: Friesland, Groningen en Drenthe. Ronald Hoeksel, bestuursvoorzitter van Baker Tilly, over de benoeming van Engwerda: ‘Het is al langere tijd onze wens om ook voor organisaties in het noorden van Nederland te werken. Wij zijn heel blij dat we Daniël, met zijn goede staat van dienst, aan ons hebben weten te binden. Met zijn benoeming kunnen wij nu concreet invulling geven aan onze ambities in Noord Nederland.’

Alternatief voor de markt

‘Wij zien dat organisaties in die drie noordelijke provincies nu vooral kunnen kiezen tussen de big four of regionale kantoren,’ aldus Engwerda. Hoeksel denkt dat Baker Tilly als middelgroot accountants- en advieskantoor het beste van die twee werelden kan bieden. Kenmerkend voor Baker Tilly noemt hij de lokale betrokkenheid en met het internationale netwerk biedt het kantoor ook oplossingen voor organisaties met internationale activiteiten of ambities.’ Engwerda: ‘Onze aanwezigheid in Noord Nederland gaat ook helpen in de zoektocht naar talent, doordat we zichtbaarder zijn voor de studenten op de hogescholen en universiteit in deze regio, hopelijk onze toekomstige medewerkers.’

Over Daniël Engwerda

Daniël Engwerda, geboren en getogen in Friesland, volgde de accountancy opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen en behaalde aansluitend zijn post doctorale RA-titel op de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie startte hij direct bij EY. Hier werkte hij ruim 23 jaar, waarvan de laatste tien jaar als partner in de auditpraktijk. Engwerda bediende in die jaren als accountant profit en non-profit klanten in diverse sectoren, waardoor hij een breed netwerk heeft opgebouwd in Noord Nederland.