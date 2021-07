In aflevering 5 van de Exact Spod On podcast voor accountants praat Exact met Wilma Schaftenaar over het nut en de noodzaak van digitalisering en de gevolgen daarvan voor de accountancybranche.

Toen Wilma Schaftenaar in 1999 startte in de accountancybranche, was de bestaande boekhoudsoftware nog redelijk primitief. In de afgelopen 22 jaar is er natuurlijk heel veel veranderd. Zowel accountantskantoren als klanten zijn steeds meer gaan inzetten op digitalisering, wat invloed heeft op het werk van de accountant. Toch moet de grootste verandering volgens haar nog komen: blockchain. In aflevering 5 van de Exact Spod On podcast voor accountants praten we met Wilma over het nut en de noodzaak van digitalisering en de gevolgen daarvan voor de accountancybranche. Luister de podcast, of scroll verder om het interview te lezen.

Die digital mindset zat er bij Wilma al vroeg in haar carrière in. ‘Ik heb bij verschillende kantoren en met verschillende softwarepakketten gewerkt. In de loop der jaren ben ik me steeds verder gaan verdiepen in de technologische kant daarvan. Zo is mijn passie voor digitalisering ontstaan. Mijn voorbeelden? Dat zijn toch wel bedrijven als Apple en Microsoft. Zij laten zien: alles wat er niet is, maar wat je wel kunt bedenken, kun je maken. Met andere woorden, alles is mogelijk.’

Jezelf opnieuw uitvinden

‘Binnen veel MKB-accountantskantoren is er nog weinig aandacht voor digitalisering en blockchain, waarschijnlijk omdat het voor velen voelt als een ‘ver van hun bed show’. Dat is een van de redenen dat ik in 2018 mijn eigen kantoor 3OS Financieel ben gestart; ik wilde namelijk wél de digitale weg inslaan. ‘3OS’ in de naam 3OS Financieel staat voor twee zaken. Ten eerste voor de woorden ‘ethos, pathos en logos’, die ik vertaal naar vertrouwen, respect en professionaliteit.

Maar het verwijst ook naar triple-entry accounting en naar blockchain – iets waar ik sterk in geloof. Zelf verwacht ik dat dit binnen 10 jaar de norm gaat worden. Als dat zo is, dan gaat het de rol van de accountant sterk veranderen. Het aspect van het controleren van de stukken komt te vervallen en advies- en programmeerskills worden steeds belangrijker. De traditionele accountant moet zichzelf dus opnieuw uitvinden om toekomstbestendig te worden en te blijven.’

‘Ik verwacht dat blockchain binnen 10 jaar de norm gaat worden. Als dat zo is, dan gaat het de rol van de accountant sterk veranderen.’

Tarieventool en staffelprijzen

Niet alleen de skillset van de traditionele accountant kan wat Wilma betreft wel een update gebruiken; ook het verdienmodel ‘uurtje factuurtje’ is wat haar betreft achterhaald en niet meer van deze tijd. ‘Bij zo’n verdienmodel komt een klant vaak voor verrassingen te staan. Ook liggen de tarieven vrij hoog. Door te digitaliseren, is dat niet meer nodig. Zelf werk ik met een tarieventool en staffelprijzen. Via de tarieventool op mijn website kunnen ondernemers hun eigen pakket samenstellen, zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn. Daardoor betaalt een klant naar rato.’

Up-to-date blijven

Om haar honger naar digitalisering te stillen, is Wilma betrokken bij verschillende initiatieven. Zo is ze bijvoorbeeld onderdeel van het Exact CRM Lab. ‘De reden dat ik hieraan meedoe, is tweeledig. Enerzijds omdat ik aangehaakt wil blijven bij wat er gebeurt in de branche; anderzijds omdat ik daar mijn stem kan laten horen en verbeteringen kan aandragen. Als je vanaf het begin betrokken bent bij de ontwikkeling van een product, kun je meedenken over hoe het eruit moet komen te zien. Dat vind ik heel belangrijk.’

‘Tot voor kort was ik ook nauw betrokken bij Xurux. Dat is een Nederlandse startup die zich richt op blockchaintechnologie. Zij geloven, net als ik, dat blockchain in de toekomst de norm gaat worden binnen de accountancybranche. Gezamenlijk probeerden we daarom zoveel mogelijk pilots op te zetten binnen de sector. Helaas heeft Xurux als gevolg van de coronacrisis de deuren moeten sluiten, maar zelf blijf ik de ontwikkelingen op het gebied van blockchain op de voet volgen.’

Klaarstomen voor de toekomst

Hoe accountants zich volgens Wilma het beste kunnen voorbereiden op de toekomst? ‘De grootste verbeterslag die in eerste instantie gemaakt moet worden, is het aan elkaar koppelen van systemen. Door je boekhoudpakket te koppelen met zaken als een boekhoud- (incl. CRM, verkoop-, incasso), salaris-, uren-, projecten- en rapportagepakket, een fiscaal pakket en klantendossiers, komt alle informatie samen. Dat scheelt veel handmatig werk en het zorgt voor betere inzichten. Heb je die stap gemaakt, dan kun je je kantoor steeds verder digitaliseren. De tijd die je overhoudt, zou ik investeren in het ontwikkelen van de eerder genoemde skills. Zo stoom je jezelf klaar voor later.’

