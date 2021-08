Celstraf voor ‘fraudebestrijder’ bank die zelf oplichter blijkt te zijn

Een 22-jarige man is door de rechtbank Overijssel voor meerdere oplichtingen tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk veroordeeld, met een proeftijd van 3 jaar. De man maakte samen met zijn mededader(s) in 1,5 jaar tijd 18 slachtoffers. Het begon met oplichting via WhatsApp en Marktplaats, maar uiteindelijk deed hij zich telefonisch ook voor als bankmedewerker, werkzaam op de fraude-afdeling. Slachtoffers werden uitgekozen vanwege hun hogere leeftijd.

‘Bankmedewerker’

De man ging volgens justitie geraffineerd en professioneel te werk en belde soms meerdere slachtoffers per dag volgens een vaststaand script. Hij deed zich voor als medewerker van de fraudeafdeling van de bank. In die rol belde hij met name senioren om hun inloggegevens te ontfutselen. Het lukte hem steeds opnieuw om hun vertrouwen te winnen en de slachtoffers over te halen om mee te werken.

Als ‘bankmedewerker’ wist hij zo één van de slachtoffers bijna 2 uur lang aan de telefoon te houden. In die tijd werd 30 keer een bedrag van in totaal ruim 28.000 euro van de bankrekening van het slachtoffer afgeboekt. Bedragen afkomstig van oplichting verdwenen op bankrekeningen van geldezels en werden contant opgenomen of doorgesluisd naar andere bankrekeningen, vermoedelijk om cryptovaluta aan te schaffen. In totaal gaat het om ruim 38.000 euro.

Oudere slachtoffers

De rechtbank neemt in haar oordeel mee dat bewust slachtoffers met een hogere leeftijd zijn uitgezocht. Naast de oplichtingspraktijken als ‘bankmedewerker’ werden slachtoffers via Marktplaats benaderd door een potentiële koper die hen ‘ter verificatie’ een link stuurde, waarmee toegang werd verkregen tot hun bankrekening. Via WhatsApp ontving een slachtoffer bovendien berichten die afkomstig leken te zijn van haar dochter. Er werd gevraagd om geld over te maken voor een nieuwe laptop en telefoon.