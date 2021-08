TVL-loket gaat weer open voor derde kwartaal, deadline vaststelling Q4

De TVL-regeling loopt per 1 oktober hoogstwaarschijnlijk af, maar over het derde kwartaal kunnen aanvragen nog worden gedaan: het loket is per dinsdagochtend 8.00 uur geopend. Dinsdag is tevens de laatste dag om te reageren op het vaststellingsverzoek voor het vierde kwartaal van 2020.

Het subsidiepercentage is bij QTVL Q3 100%. Ondernemers kunnen weer kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Aanvragen kunnen worden gedaan bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimumsubsidiebedrag is € 1.500.

Ook starters en grote bedrijven

Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister kunnen ook TVL Q3 aanvragen. Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is het maximum € 600.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen. Aanvragen van de TVL kan weer via het portaal van RVO.nl.

Ondernemers moeten daarnaast uiterlijk dinsdag (31 augustus) reageren op het vaststellingsverzoek voor TVL Q4 2020 oor hun werkelijke omzet door te geven. Daarmee berekent de RVO de definitieve subsidie voor oktober tot en met december 2020. Het formulier is in de meeste gevallen al ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. ‘Als ondernemers niet reageren, nemen we zelf een zorgvuldig besluit over de hoogte van de definitieve subsidie. ‘

Definitieve berekening betekent meer geld

Tot nu toe ziet de RVO dat het grootste deel van de ondernemers voor TVL Q4 2020 na de definitieve berekening meer geld ontvangt. ‘Ondernemers die toch minder omzetverlies hadden en van wie we het definitieve bedrag naar beneden bijstellen, kunnen wanneer nodig gebruikmaken van ruime, renteloze betalingsregelingen. Zij kunnen online een betalingsregeling treffen en kiezen uit terugbetalen in zes of twaalf maandelijkse termijnen. Een persoonlijke betalingsregeling is ook mogelijk.’

De deadline voor het reageren op het vaststellingsverzoek voor de volgende TVL-periode, TVL Q1 2021, is 1 oktober. De verzoeken gaan binnenkort de deur uit.