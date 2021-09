Sinequa moet BDO helpen in datagedreven ambities

BDO kiest voor de ERP-software van Sinequa. Het accountantskantoor wil met data meerwaarde bieden aan klanten. Nieuwe applicaties moeten de besluitvorming verbeteren, de productiviteit vergroten, de innovatie versnellen en concurrentievoordeel opleveren.

Marcel Donkers, CIO van BDO zegt: ‘Data is bepalend voor alles wat we doen. BDO transformeert momenteel naar een volledig datagedreven organisatie voor het leveren van digitale diensten aan partners, medewerkers en klanten overal ter wereld. BDO ziet kansen door middel van een groot aantal verschillende zakelijke oplossingen die waarde creëren voor onze klanten en belangrijkste stakeholders. Het platform van Sinequa gaat veel verder dan traditionele enterprise search-oplossingen en wordt voor BDO cruciaal voor het bereiken van het volgende (data) volwassenheidsniveau en duurzame groei met behulp van ons dataplatform.’

De digitale diensten van BDO groeien en het is daarom essentieel dat auditors, accountants en adviseurs gemakkelijk inzichten kunnen verkrijgen uit de enorme hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data die aanwezig is binnen de hele organisatie. Na een vergelijkend onderzoek koos BDO voor Sinequa Enterprise Search. Stephane Kirchacker, Vice President, EMEA van Sinequa: ‘Zoals veel van onze klanten van wereldniveau, is BDO een data-intensieve organisatie die, om superieure diensten aan zijn klanten te kunnen leveren, inzichten moet kunnen verkrijgen uit een groot aantal verschillende bronnen. Ons werk met BDO is een voorbeeld van de manier waarop Sinequa toonaangevende organisaties in staat stelt om sneller en efficiënter meer waarde te halen uit hun enorme hoeveelheden data.’