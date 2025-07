Proactief advies begint met actuele data

In Nederland ligt de focus van de accountant heel sterk op het opleveren van de jaarrekening. Maar wat is de waarde van het boekje na een jaar? Zou de klant niet meer gebaat zijn bij periodiek proactief advies? In dit blog leggen we uit hoe de software van Silverfin de accountant handvatten geeft om een betere adviseur te worden.

Met Silverfin hebben accountantskantoren de beschikking over een krachtige tool voor een geïntegreerde aanpak voor de jaarafsluiting. Toch verbetert het cloudplatform veel meer dan alleen de efficiëntie, de competitiviteit en de rentabiliteit van compliance- en rapporteringsdiensten. De software is namelijk ontwikkeld om het gesprek tussen de accountant en de ondernemer te faciliteren en biedt een drietal zaken waarmee de basis wordt gelegd voor een goede adviesrol.

1. Gestructureerde en gestandaardiseerde data

Referentie grootboekschema

De inrichting binnen Silverfin vindt volledig plaats op basis van RGS-codes. AI Mapping mapt automatisch geïmporteerde boekhoudkundige data naar het referentie grootboekschema. Hiermee kan het kantoor de nauwkeurigheid van de jaarrekening, de jaarafsluiting en managementrapportages verbeteren en veel tijd besparen. De standaardisatieslag zorgt er ook voor dat je als kantoor in staat bent om bijvoorbeeld klanten binnen bepaalde branches met elkaar te vergelijken.

Het gemak van templates

Naast standaardisatie op basis van RGS biedt de datahub best-practice-templates voor verschillende soorten klanten en processen. De digitale templates worden automatisch ingevuld met de actuele boekhoudgegevens. De templates zijn volledig geïntegreerd met de productie en rapportage van de boekhouding. Dat betekent dat je de gegevens maar één keer hoeft in te voeren. Het gebruik van bijvoorbeeld spreadsheets wordt overbodig en de kans op fouten vermindert. Periodieke werkzaamheden worden gestroomlijnd waardoor de accountant sneller en efficiënter kan werken.

2. Periodiek proactief overleg

De gestandaardiseerde data en de templates stellen de accountant in staat om gedurende het jaar heel veel voorbereidende werkzaamheden te doen voor de jaarrekening. Het samenstelproces verloopt hiermee veel efficiënter en geeft ruimte en inhoud om de focus te verleggen van jaarwerk naar periodieke advieswerkzaamheden. Omdat data 24/7 beschikbaar is, wordt de accountant min of meer gedwongen om vaker inhoudelijk naar de cijfers van de klant te kijken en bijvoorbeeld maandelijks of een keer per kwartaal daarover het gesprek aan te gaan. Naast inzicht in individuele kansen en bedreigingen voor de klant, maakt de data het ook mogelijk om te benchmarken en de gehele klantenportfolio tegen het licht te houden. Zo kan een kantoor bijvoorbeeld per branche kijken naar de werkkostenregeling en best practices destilleren om te delen met branchegenoten.

Datavisualisatie

Een accountant komt beter beslagen ten ijs in gesprekken omdat de datahub het makkelijk maakt om de cijfers voor de klant te visualiseren. In plaats van lange cijferlijsten is het met Silverfin eenvoudig om trends visueel inzichtelijk te maken, kostenontwikkeling te laten zien of cashflowproblemen aan te tonen. De data wordt automatisch uit het dossier gehaald en is tot op detailniveau te bekijken. Hierdoor kan de ondernemer makkelijker reflecteren op de bedrijfsvoering en uiteindelijk beter onderbouwde strategische beslissingen nemen.

3. De agenda

Een goed adviesgesprek kost tijd, maar de werkdruk staat een goede voorbereiding vaak in de weg. Om de accountant te ontlasten kan Silverfin binnenkort met behulp van AI automatisch de gespreksonderwerpen vastleggen in een bespreekagenda op basis van door het kantoor zelf ingestelde parameters. Constateert de software bijvoorbeeld risico’s of afwijkingen dan wordt er een gespreksonderwerp gegenereerd. Zo komen belangrijke gesprekken altijd aan bod. De accountant bepaalt zelf of een topic relevant is, maar weet zeker dat er niets over het hoofd wordt gezien. Is het onderwerp aan de orde geweest met de klant dan wordt het met behulp van AI direct vastgelegd in het gespreksverslag en opgenomen in het dossier.

Een waardevolle bedrijfsadviseur

Silverfin geeft tools om beter te adviseren met meer vertrouwen. De software simuleert de accountant om zijn kennis en kunde uit te breiden van “compliance specialist” naar een waardevolle bedrijfsadviseur. Wil je als accountantskantoor niet alleen terugkijken, maar met de klant vooruitdenken? Dan zul je aan de slag moeten, want niet iedere accountant is automatisch een goede adviseur.

