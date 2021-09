The Legal Company presenteert complete rebranding, inclusief nieuwe website

Het nieuwe logo en de huisstijl van The Legal Company sluiten na de rebranding veel beter aan bij haar huidige organisatie en haar manier van werken: TLC levert alleen maatwerk advies en ontzorgt de ondernemer volledig op verschillende zakelijke rechtsgebieden zoals het ondernemingsrecht, contractrecht, privacyrecht en arbeidsrecht. The Legal Company werkt zowel op losse opdrachtbasis als op abonnementsbasis.

In de nieuwe huisstijl en website is daarom stilistisch gebruik gemaakt van een rustigere versie van het bekende TLC logo en van warme non-kleuren zoals taupe en beige om het persoonlijke te symboliseren. Dit gecombineerd met een mooie kleur blauw om het zakelijke en serieuze karakter te blijven weergeven. Met deze nieuwe huisstijl wordt The Legal Company dus krachtiger neergezet als een persoonlijke dienstverlener, die haar klanten juridisch ontzorgt en alleen maar maatwerk levert.

De rebranding is gepresenteerd op 1 september 2021 met het nieuwe logo, de huisstijl, de website en nieuwe signing op de ramen van het kantoorpand aan de klanten en partners van The Legal Company. Uiteraard is alles doorgevoerd in de visitekaartjes, het briefpapier, de masterclass handleidingen, en de mailopmaak.